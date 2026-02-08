Какая разница между словами "семья" и "семья", рассказываем со ссылкой на ресурс "Diagtor".

"Сім'я" и "родина" – в чем разница между словами?

Эти привычные ежедневные слова постоянно на слуху и кажется, что мы их прекрасно понимаем и знаем значение. А некоторые считают их тождественными и взаимозаменяемыми. Однако, это не так, – "сім'я" и "родина" – не одно и тоже.

В современном украинском языке слова "сім'я" и "родина" не являются полными синонимами. Вот определения, которые дают нам словари:

"Сім'я" – Словарь украинского языка (СУМ-20): "группа людей, состоящая из мужчины, женщины и детей (или без детей), которые живут вместе и ведут совместное хозяйство".

"Родина" – СУМ-20: "совокупность людей, связанных кровными или брачными узами; родня". Это более широкое понятие: родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, двоюродные родственники.

В социологическом измерении семья – выполняет функции воспитания и ведения хозяйства, а семья – охватывает более широкий круг кровных и родственных связей, что обеспечивает сохранение памяти, традиций, поддержки.

Слово "семья" происходит от праславянского sěmę, sēmen – семена / сеять. Поэтому в славянских языках это слово очень похоже.

"Родина" тоже имеет славянские корни – rodъ, возможно, связано с rosti, rasti – "расти".

Обратите внимание! При переводе на русский язык оба слова будут звучать как "семья", а русское "родина" переводится как – Батьківщина.

Это и юридические термины, которыми руководствуются в Семейном кодексе. Родственные, кровные связи играют роль при наследовании имущества.

Согласно части 4 статьи 3 Семейного кодекса Украины семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, не противоречащих моральным принципам общества. Ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

В традициях украинцев очень ценятся семейные связи, и доказательство – немалое количество пословиц на эту тему:

"Без сім’ї немає щастя на землі".

"Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу".

"Яка сім’я – такий і я".

"Родина – як дерево: коріння тримає, гілки розростаються".

"У дружній родині і в холод тепло".

Кроме того, украинцы имеют свои названия для каждого из членов семьи, об этом 24 Канал писал ранее.

А Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая.

Итак, семья – это ближайший круг людей, живущих вместе, а семья – более широкий род, который включает несколько поколений и ветвей родства. В языке важно различать эти понятия, ведь они отражают разные уровни социального и культурного единства.