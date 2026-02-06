Как называть "дедушку" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Правильно ли говорить "Будь здоров" в украинском языке: что на самом деле означает эта фраза

Как называть "дедушку" на украинском?

А как вы называете отца своего отца или мамы? Часто можно услышать – дедушка. Однако, так называют ближайшего родственника в русском языке, а на украинском – дідусь.

Хотя слово основа, для обоих слов, праславянское – dědъ, впрочем, в каждом славянском языке этот родственник имеет свое название, хоть и очень близкое по звучанию. К примеру, на украинском – дід, а на русском – дед.

Кстати, так называют и папу, вашей мамы или папы, и пожилого человека.

В украинском литературном языке правильным аналогом русского "дедушка" является слово – дід или дідесь. Именно эти формы фиксируют академические словари.

"Дід" – основная форма, засвидетельствована Словарем украинского языка (СУМ-20): "отец отца или матери; старший мужчина в семье".

"Дідусь" – ласкательная форма, которая употребляется в обращении с нежностью или уважением.

В современных словарях (в частности Орфографическом словаре украинского языка) именно эти слова подаются как нормативные соответствия "grandfather" или "дедушка".

А в диалектах существует богатство вариантов и ласковых, и иногда странных.

Галичина, Закарпатье – дідуньо, дідочко, ґазда, дзидзьо, дідо.

Полесье (северные области) – дідьо, дідько, старик.

Подолье, Юг, Слобожанщина – дідусько, дідочок, дідьо.

Центральная Украина – литературное – дідусь.

Если у вас есть дедушка, то вы для него внук или внучка в родственных связях.

А если брать еще старших родственников, то называются они:

Прадед – отец деда, отцовского или материнского отца.

Прапрадед – отец прадеда, отцовского или материнского деда.

Еще от основы "дед" образованы слова – дедовство, дедовщина и дедовщина и дедовщина:

Дедовщина, дедовщина – наследство от деда.

Дедовство – присущие деду ощущение родственной связи с внуками.

Позже слова "дед" и "дедовщина" приобрели негативное значение – как пренебрежительное отношение в армии к ново призванным.

Ранее 24 Канал писал, стоит ли называть женщину-родственницу "бабушка" на украинском, а также о другие названия родственников в большом семейном кругу.

Эти аутентичные украинские слова, которые имеют глубокие корни в нашей культуре и фольклоре. Поэтому и не стоит употреблять россиянизм "дедушка" или "деда", когда имеем своего – дедушку и ряд диалектизмов, отражающих богатство нашего языка и культурного наследия.