Что означает выражение "Будь здоров!", рассказываем обо всех значениях ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Не говорите "доставщик": на украинском эта профессия звучит по-другому

Будь здоров! – в каком значении знаете это выражение?

Интересно, что это известное и популярное выражение взрослые знают и используют в одном значении, а дети – в другом. Впрочем, встречая его в литературе в еще одной трактовке – и взрослым, и детям все понятно.

А говорим мы о фразе – Будь здоров!

Вариантов высказывания есть несколько – Будь здоров / здоровый / здоровенький!, а во множественном числе соответственно – Бу́дьте здоро́ви / здорове́нькі!

Эта фраза употребляется как устоявшаяся форма в таких случаях:

Самая известная – реакция на чихание : Будь здоров! – Спасибо! Хотя, в некоторых странах да и по этикету, не принято вообще реагировать на такую реакцию организма – это не вежливо.

: Хотя, в некоторых странах да и по этикету, не принято вообще реагировать на такую реакцию организма – это не вежливо. Еще одна – как устоявшаяся форма прощания или реже приветствия при встрече с кем-либо, вместо – Добрый день! Доброй ночи! или Прощай!, Пока! "– Добрый вечер вам!.. Будьте здоровы! – сказали бурлаки к хозяину". (Иван Нечуй-Левицкий). "[Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова" (Леся Украинка).

при встрече с кем-либо, вместо – Добрый день! Доброй ночи! или Прощай!, Пока! С частицей "и" для выражения чьей-либо беспомощности , безысходности; ничего нельзя поделать. "А что, думаю себе, когда не в ту дверь? Дадут по карточке, и будь здоров" (Николай Тарновский)

, безысходности; ничего нельзя поделать. Употребляется для подчеркивания чего-либо, акцентирования внимания на чем-то, преимущественно положительном, качественном значении вместо – ого-го какой! И чаще всего со словосочетанием "такой", "так", "что": "А рейсы такие, что – здоровья только будь!" (Степан Олейник).

Все ли возможности этого выражения вы знали?

Пользуйтесь им и будьте здоровы!