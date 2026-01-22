Що означає вислів "Будь здоров!", розповідаємо про усі значення посилаючись на ресурс "Горох".

Будь здоров! – у якому значенні знаєте цей вислів?

Цікаво, що цей відомий і популярний вислів дорослі знають і використовують в одному значенні, а діти – в іншому. Втім, зустрічаючи його в літературі у ще одному трактуванні – і дорослим, і дітям усе зрозуміло.

А говоримо ми про фразу – Будь здоров!

Варіантів вислову є кілька – Будь здоров / здоровий / здоровенький!, а у множині відповідно – Бу́дьте здоро́ві / здорове́нькі!

Ця фраза вживається як усталена форма у таких випадках:

Найвідоміша – реакція на чхання : Будь здоровий! – Дякую! Хоча, у деяких країнах та і за етикетом, не прийнято взагалі реагувати на таку реакцію організму – це не ввічливо.

: Хоча, у деяких країнах та і за етикетом, не прийнято взагалі реагувати на таку реакцію організму – це не ввічливо. Ще одна – як усталена форма прощання або рідше вітання при зустрічі з ким-небудь, замість – Добрий день! Доброї ночі! чи Прощавай!, Бувай! "– Добривечір вам!.. Будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна". (Іван Нечуй-Левицький). "[Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова". (Леся Українка).

при зустрічі з ким-небудь, замість – Добрий день! Доброї ночі! чи Прощавай!, Бувай! З часткою "і" для вираження чиєї-небудь безпорадності , безвиході; нічого не можна вдіяти. "А що, думаю собі, коли не в ті двері? Дадуть по карку, і будь здоровий". (Микола Тарновський)

, безвиході; нічого не можна вдіяти. Уживається для підкреслення чого-небудь, наголошення на чомусь, переважно позитивному, якісному значенні замість – ого-го який!. І найчастіше зі словосполучником "такий", "так", "що": "А рейси такі, що – здоров тільки будь!" (Степан Олійник).

Чи усі можливості цього вислову ви знали?

Послуговуйтеся ним і Будьте здорові!