Сьогодні у рубриці "Говоримо українською" розглянемо вислів "будь здоров", чи має він переклад та як ним послуговуватись у своєму мовленні, давайте з'ясуємо разом з Освіта 24.

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Що таке той "будь здоров"

Про те чи має вислів переклад на українську мову можна сперечатися. Мовознавці стверджують, що вислів "будь здоров" має пряме і переносне значення, вживається у кількох ситуаціях і саме від них залежить чи має український переклад. Нумо з'ясовувати!

Якщо розглядати дослівний переклад, то "будь здоров" українською звучатиме як "будь здоровий". Але цю конструкцію ми вживаємо, коли бажаємо комусь здоров'я .

Так, у нас побутує традиція послуговуватись цим висловом, коли хтось чхнув (пчихнув), як знак ввічливості та побажання бути здоровим. Тут уже варто зважати на звернення – будь чи будьте, а також на закінчення – здоров, здорова, здорові.

Цікаво! Динне дерево та його лікувальні властивості знали індіанці доколумбової Америки й називали плоди "ванті - будь здоров".

Чхання і світові традиції

Традиція реагувати на чхання у кожного народу своя: англійці говорять Bless You чи God Bless You, німці – висловлюють побажання здоров'я; італійці – щастя. На Близькому і Середньому сході традиційно кланяються у бік людини, яка пчихнула і плескають у долоні.

А ще, у сучасному світі, в діловому етикеті, експерти радять вдати, що ви не помітили цього, особливо, якщо це клієнт, малознайома чи незнайома людина.

У вищих колах суспільства така реакція вважається фамільярністю.

В крайньому разі можна запропонувати носовичок або серветку. Це буде допустимим і доречним проявом поваги і уваги.

Народні звичаї і чхання. Буває і таке

Серед народних звичаїв побутує прикмета, що якщо чхнула людина, яка про щось розповідає – це означає, що вона каже правду.

А в деяких регіонах України є звичай, якщо на Святий вечір чхнула дитина, то господар дому (батько чи дідусь) обіцяє виконати її побажання чи мрію! Пчихайте на здоров'я!

Будь здоров і не пчихай! / Ілюстративне фото

А як ще використовується "будь здоров"

Фразеологізм "будь здоров" Словник української мови (далі – СУМ) радить розглядати як ввічливе побажання при прощанні – "будь здоров" чи "будьте здорові". Але слово "будь" розглядаємо як бувай, бувайте, будьте, зоставайтеся – усталена форма прощання.

Бувай здоров, Миколо! – кричав Боженко з вагона. – Будь здоров, старина. Бережи хлопців! – крикнув Щорс (Олександр Довженко);

Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. – Будьте здорові! – Ідіть здорові! (Леся Українка).

Іноді, "будь здоров" можна почути і як вітання, але у дещо зміненій формі – "здоров будь" чи "здоровенькі були" .

– Степане? Ти? Здоров був! – зачув він голос Недайводи (Олесь Досвітній);

– Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно (Володимир Сосюра);

– Добривечір вам! З понеділком будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна (Іван Нечуй-Левицький).

Переносне значення вислову "будь здоров"

Існує ще одне значення і спосіб вживання цього вислову. Його переносне значення має, швидше, окличну форму й означає захоплений вигук якостями – "будь здоров! (який)" – "ого-го! (який)" – сильний, високий, красивий, вмілий, вправний і так далі.

До прикладу: "Та й сам футболіст при нагоді не проти перевірити надійність воротаря суперника, а екзаменатор з Пономаренко будь здоров!" (Олександр Двойнисюк).

Користуйтеся, збагачуйте мову і "будьте здорові"!