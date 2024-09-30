Рух "За мову" запропонував слова, які вражають своєю милозвучністю. Освіта 24 пропонує вам вже сьогодні вкрапити їх у своє мовлення.

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Які милозвучні слова додати до свого мовлення

Тож, якщо ви чули вже ці слова, але не знали їхніх значень, або взагалі їх чуєте вперше, занотовуйте:

Вештатися – ходити сюди-туди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь.

Теревенити – багато, беззмістовно говорити – базікати, патякати, баляндрасити.

Вирій – теплі, південні краї, куди відлітають на зиму птахи.

Духмяний – який має сильний, приємний запах; ароматний, запашний, пахучий.

Цікаво! Якщо ви не знаєте, чому не варто казати "Доброго дня" і як вітатися правильно – розповідаємо тут.

Кмітливий – здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати; тямущий.

Телепень – зневажлива й лайлива назва неповороткої, незграбної людини – тюхтій, незграба, лемішка, розмазня.

Добродій – той, хто допомагає, підтримує тощо.

Раніше ми розповідали про те, у яких назвах обласних центрів ви можете найчастіше помилятися. Також подали правильні катойконіми (назви мешканців певної місцевості). Із ними ви можете ознайомитися за посиланням.