Почему слово "доставщик" в украинском языке является ошибкой, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Алины Острожской в сети Threads.

Почему в украинском языке нет слова "доставщик"?

Сегодня эта профессия одна из самых необходимых по удобству и скорости. Заказать через интернет, а привезут прямо на порог квартиры или офиса горячую пищу, продукты, лекарства, документы, одежду, строительные материалы за считанные часы, а то и минуты. Именно этим занимаются работники службы доставки – "доставщики", как мы привыкли их называть.

Правда такого слова в украинском языке нет. И это легко проверить: Словарь.ua (онлайн-ресурс, содержащий более 130 000 толкований) нет слова "доставщик". "Словарь украинского языка" (11 томов) и Большой толковый словарь современного украинского языка тоже его не показывают. Только подают слово "доставка" – действие по значению "доставлять, доставить".

А слово возникло в нашем языке как калька с русского, вроде – "застройщик", "уборщик", "мусорщик", "гонщик", так и возник – "доставщик". То есть эти слова для обозначения профессий – это суржик.

И языковеды отмечают: кальки вроде "доставщик" возникают из-за влияния русского языка. В частности Алина Острозка отметила:

Жаль, что чаще употребляют "доставЩИК" (как даставщик), а не "доставЕЦЬ" (как продавець, купець, торговець) или "доставНИК" (как працівник, постачальник, будівельник),

– подчеркнула языковед.

Поэтому правильное обозначение и написание этой профессии :

доставець,

доставник,

довізник,

приставник,

или же – кур'єр (но это слово французского происхождения).

В украинском языке употребляют:

"доставник", "доставець", "кур’єр" – тот, кто приносит заказ;

– тот, кто приносит заказ; "постачальник" – тот, кто обеспечивает товары или услуги – лицо или компания.

Поэтому не стоит пользоваться россиянизмами или калькированием, для украинского языка характерны свои названия или похожие, но со своими окончаниями, без -щик.

Это не единственная ошибка, которую допускают в сфере товарооборота. Ошибочно употребляют слово "распаковка", которого тоже нет в украинских словарях, как правильно – 24 Канал писал ранее.

Избегайте суржика и говорите на украинском!