Как переводится на украинский слово "рябина", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.

Смотрите также Лечить или лечить: украинцы часто путают эти два слова, и вот почему

Как по-украински называется "рябина"?

Дерево с гроздьями плодов красного цвета, которые ярко выделяются на зимнем фоне, иногда называют – "рябина". Но украинские академические словари его не фиксируют.

Это слово – россиянизм, а современное нормативное украинское название – "горобина".

Предполагают, что слово происходит от праславянских форм, которыми называли птичку "горобця". По народным представлениям, эти птицы любят ягоды рябины, поэтому дерево получило такое название. В праславянском языке существовала форма "gorobina", которая сохранилась в украинском, белорусском и польском языках.

Русское "рябина" имеет другое происхождение – от прилагательного "рябой" ("пятнистый, пестрый"), что связано с видом ягод, потому что птица называется – "воробей". Таким образом, украинское название "горобина" является исконным и отражает собственную языковую традицию, а "рябина" – заимствованный вариант.

В украинском более ранними формами являются "рябына" и "орябина", появление варианта "горобина" объясняют или характером "г" как протетического, или сближением названия дерева со словом "горобець".

Кроме того, имеем и местные названия – скорушина, скорух, юд (лемковское), юдина.

Стояв ясний осінній день, горобина палала під сонцем, неначе велетенське багаття . (Олесь Гончар).

. (Олесь Гончар). Все південне узбіччя гори, до самого вершечка, покривали кущі калини та горобини. (Ирина Вильде).

Интересно! Рябиной называют и дерево, и его плоды. Они являются основным кормом для птиц, зимующих, в частности снегирей и омелюхов. Если любите птиц, то ищите именно эти деревья в своем населенном пункте. А еще осенью ягоды замечательный материал для осенних поделок, например ожерелья, которые долго хранятся. Рябина – северная культура, поэтому спокойно переносит понижение температуры до -50.

Рябина – замечательный корм для птиц / Freepik

Рябине приписывают магические свойства. Древние кельты считали ее надежной защитницей от сглаза и порчи, всевозможных бед. Побегами и зрелыми плодами рябины украшали жилища, использовали как оберег. Ягоды рябины использовали в пищу – вяленые, моченые или сваренные в меду плоды подавали к столу, а порошок из сухих – добавляли в муку.

А в украинских народных песнях – рябина символизирует девичью красоту и тоску.

Знаете, что означает "горобина ніч"?

Возможно вы слышали выражение – "горобина ніч". Кто-то связывает его с воробьем, а кто-то с рябиной, впрочем, не все знают его значение.

Выражение "рябиновая ночь" означает очень темную, бурную ночь с грозой, сильным дождем, молниями и ветром, как объясняет Ольга Багний. В народных представлениях это время разгула нечистой силы, ночь страха и опасности. В фольклоре воробья связывали с демоническими силами: считалось, что именно он выдал место пребывания Христа, тогда как ласточки отводили врагов. Из-за этого воробей стал символом коварства, а "воробьиная ночь" – временем, когда "черт меряет воробьев".

Что такое "рябиновая ночь": смотрите видео

Итак, если вы хотите писать грамотно и аутентично, всегда используйте "рябина". Это слово не только правильное, но и глубоко укоренено в украинской традиции и символике. и точно знайте, что означает выражение "горобина ніч".