Что означает слово из песни LELÉKA "виш'ю" на самом деле, рассказываем со ссылкой на "Окна".

Смотрите также Не говорите "подлокотник": в словаре Гринченко такого слова вы не найдете и вот почему

Только ли "вишью" похоже по звучанию в украинском языке?

Нынешние композиции, представлены на Нацотбор Евровидения-2026, содержат немало примеров, которые в порядке разбирать и объяснять языковедам. Вместе с тем, они демонстрируют удивительные возможности нашего языка.

Интересную игру слов предлагает песня группы LELÉKA "Рідним". Сочетание англоязычного и украиноязычного текста и необычное использование знакомого слова порождает вопрос – что я слышу на самом деле?

Интересно! Группа LELÉKA основана в 2016 году в Берлине как украинско-немецкий этноджазовый ансамбль. Основательница коллектива – Виктория Лелека. Репертуар коллектива – композиции, в которых украинские народные мотивы переплетаются с современными джазовыми импровизациями.

В припеве LELÉKA поет – "я виш'ю нову долю", а в английском звучании "wish you" читается как – я желаю. Такое звучание слов придает композиции, которая понятна и украинцам, и знатокам и носителям английского языка.

Слово "виш'ю", понятное для украинцев, это как разговорный вариант слова "вишивати" → "вишиваю" → "виш'ю". Слово содержат словари и означает – "делать на ткани или коже узоры нитками, бисером и другим декором".

Английская фраза "wish you" буквально означает "желаю тебе". Употребляется она как не самостоятельное выражение, а часть большего предложения. Чаще всего встречается в формуле вежливости или приветствия:

I wish you luck – "Желаю тебе удачи".

We wish you a Merry Christmas – "Мы желаем тебе веселого Рождества".

Wish you all the best – "Желаю тебе всего наилучшего".

В разговорной речи иногда сокращают: Wish you were here! – "Жаль, что тебя здесь нет!"

В песнях или письмах может звучать как отдельная формула: Wish you... – далее добавляется конкретное пожелание.

Итак, "wish you" – это всегда начало пожелания, которое требует продолжения.

Песня "Рідним" – это история о корнях, силу и глубокие связи, что невидимыми ниточками держат нас с теми, кого мы называем родными. А игра слов рассказывает о желании создавать ткань судьбы, будущее, для себя и родных людей, тех кто рядом.

Нову долю виш’ю (Виш’ю, виш’ю).

Рідним, найріднішим (Виш’ю, виш’ю).

Песня "Родным": смотрите видео

Какие еще английские слова похожи на украинские?

Это не единственное английское слово, которое очень похоже по звучанию с украинскими, но совсем другое по значению. С одной стороны – подобные ассоциации, упрощают изучение иностранного языка, а с другой – такие каламбуры дают поэтические возможности для создания интересных текстов:

Бар (заведение) – bar (единица измерения).

Фан (фанат, поклонник) – fun (развлечение, веселье).

Бокс (вид спорта) – box (коробка).

Лід (агрегатное состояние воды) – lead (свинец или вести, собственно, team lead).

Сік (напиток) – sick (больной).

Син (член семьи) – sin (грех).

Лук (оружие) – look (смотреть).

Рід (семья, происхождение) – reed (тростник).

Сон (спать, видеть сны) – son (сын).

Кіт (животное) – kit (набор, комплект).

Рак (заболевание, животное) – rack (стеллаж, подставка).

Ранее 24 Канал писал об интересном звучании слов в песне Хаята "Герцы" – "напується" и "денце", которые вы могли раньше не слышать.

Напомним! Нацотбор состоится уже в эту субботу 7 февраля – смотрите и выбирайте!