Як називати "дедушку" українською, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як називати "дедушку" українською?

А як ви називаєте батька свого батька чи мами? Часто можна почути – дедушка. Однак, так називають найближчого родича в російській мові, а українською – дідусь.

Хоча слово основа, для обох слів, праслов'янське – dědъ, втім, у кожній слов'янській мові цей родич має свою назву, хоч і дуже близьку за звучанням. До прикладу, українською – дід, а російською – дед.

До речі, так називають і тата, вашої мами чи тата, і чоловіка похилого віку.

В українській літературній мові правильним відповідником російського "дедушка" є слово – дід або дідусь. Саме ці форми фіксують академічні словники.

"Дід" – основна форма, засвідчена Словником української мови (СУМ-20): "батько батька або матері; старший чоловік у родині".

"Дідусь" – пестлива форма, яка вживається у звертанні з ніжністю чи пошаною.

У сучасних словниках (зокрема Орфографічному словнику української мови) саме ці слова подаються як нормативні відповідники "grandfather" чи "дедушка".

А в діалектах існує багатство варіантів і лагідних, і подекуди чудернацьких.

Галичина, Закарпаття – дідуньо, дідочко, ґазда, дзідзьо, дідо.

Полісся (північні області) – дідьо, дідько, старий.

Поділля, Південь, Слобожанщина – дідусько, дідочок, дідьо.

Центральна Україна – літературне – дідусь.

Як що ви маєте дідуся, то ви для нього онук чи онучка у родинних зв'язках.

А якщо брати ще старших родичів, то називаються вони:

Прадід – батько діда, батькового або материного батька.

Прапрадід – батько прадіда, батькового або материного діда.

Ще від основи "дід" утворено слова – дідівство, дідівщина та дідизна:

Дідівщина, дідизна – спадщина від діда.

Дідівство – властиві дідові відчуття родинного зв'язку з онуками.

Пізніше слова "дід" та "дідівщина" набули негативного значення – як зверхнє ставлення в армії до новопризваних.

Ці автентичні українські слова, які мають глибоке коріння в нашій культурі й фольклорі. Тому і не варто вживати росіянізм "дедушка" чи "деда", коли маємо свого – дідуся та низку діалектизмів, що відображають багатство нашої мови й культурної спадщини.