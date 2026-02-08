Яка різниця між словами "сім'я" та "родина", розповідаємо з посиланням на ресурс "Diagtor".

"Сім'я" і "родина" – у чому різниця між словами?

Ці звичні щоденні слова постійно на слуху і видається, що ми їх чудово розуміємо і знаємо значення. А дехто вважає їх тотожними і взаємозамінними. Однак, це не так, – сім'я і родина – не одне і теж.

У сучасній українській мові слова"сім’я" та "родина" не є повними синонімами. Ось визначення, які дають нам словники:

"Сім’я" – Словник української мови (СУМ-20): "група людей, що складається з чоловіка, жінки та дітей (або без дітей), які живуть разом і ведуть спільне господарство".

"Родина" – СУМ-20: "сукупність людей, пов’язаних кровними або шлюбними узами; рідня". Це ширше поняття: батьки, діти, брати, сестри, дідусі, бабусі, двоюрідні родичі.

У соціологічному вимірі сім’я – виконує функції виховання й господарювання, а родина – охоплює ширше коло кровних і споріднених зв’язків, що забезпечує збереження пам’яті, традицій, підтримки.

Слово "сім'я" походить від праслов'янського sěmę, sēmen – насіння / сіяти. Тому в слов'янських мовах це слово дуже схоже.

"Родина" теж має слов'янське коріння – rodъ, можливо, пов’язане з rosti, rasti – "рости".

Зверніть увагу! При перекладі на російську мову обидва слова будуть звучати як "семья", а російське "родина", перекладається як – Батьківщина.

Це і юридичні терміни, якими керуються в Сімейному кодексі. Родинні, кровні зв'язки відіграють роль при спадкуванні майна.

Відповідно до частини 4 статті 3 Сімейного кодексу України сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

В традиціях українців дуже цінуються родинні зв'язки, і доказ – чимала кількість прислів'їв на цю тему:

"Без сім’ї немає щастя на землі".

"Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу".

"Яка сім’я – такий і я".

"Родина – як дерево: коріння тримає, гілки розростаються".

"У дружній родині і в холод тепло".

Крім того, українці мають свої назви для кожного з членів родини, про це 24 Канал писав раніше.

А Міжнародний день сім'ї відзначається щороку 15 травня.

Отже, сім’я – це найближче коло людей, що живуть разом, а родина – ширший рід, який включає кілька поколінь і гілок спорідненості. У мові важливо розрізняти ці поняття, адже вони відображають різні рівні соціальної та культурної єдності.