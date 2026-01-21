Зокрема, попередженням про атаку ворога. Яке ще значення має це слово та як правильно пишеться, підказує Словник української мови.
Тривога чи тревога – як правильно?
У словнику знаходимо слово "тривога" – саме так варто його писати, якщо ви сумнівалися, – через "и".
Загалом у словниках подають такі значення цього слова:
Неспокій, збентеження, викликані якимсь побоюванням, страхом перед чимось, передчуттям неприємного, небезпечного.
Приклад: "Раїса усе поглядала туди [на небо], з тривогою думаючи, чи втечуть вони од бурі" (Коцюбинський).
Хвилювання, переживання, що порушують душевний спокій (переважно у множині).
Приклад: "Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги" (Симоненко).
Життєві (земні, людські) тривоги – турботи, клопоти, хвилювання, що супроводжують життя людини.
Приклад: "Село моє, спокою мій улюблений, Далекий від тривог земних!" (Зеров).
2. Метушня, шарпанина, переполох.
Приклад: "Закипіла по Вкраїні Страшенна тривога, Як на шляхту піднялася Сірома убога" (П. Куліш).
3. Стан, що вимагає активних дій; загроза, небезпека.
Приклад: "Мітинг триває. Але раптом – тривога! Робітничі пости біля Арсеналу бачать: наближаються до Арсеналу військові частини" (Довженко).
Бити (збити, забити, ударити, зняти, підняти тощо) тривогу означає:
а) сповіщати умовним сигналом про небезпеку, загрозливий стан, про нещастя де-небудь.
б) усвідомлюючи загрозу чого-небудь, закликати до певних дій, до вжиття певних заходів.
в) порушувати чийсь спокій, звичний стан; завдавати клопоту, турбувати.
