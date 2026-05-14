Як правильно називати та писати столицю Китаю, розповідаємо з посиланням на r/AskHistorians

Як правильно називати столицю Китаю?

Багато хто дивується, чому в українських текстах зустрічаються дві назви столиці Китаю – Пекін і Бейцзін. Чи це різні міста, чи просто різні способи передавання одного й того самого слова?

Обидві форми передають китайське слово 北京 (Běijīng), яке буквально означає – "Північна столиця".

Частково це приховано особливостями написання Hanyu Pinyin та Postal Map Romanisation: те, що Pinyin пише як 'b', Wade-Giles та PMR пишуть як 'p' (звук, для англомовних, фактично має проміжний характер). Якби ми написали "Peking" так, як це було б у вигаданому Pinyin XV століття, це було б написано "Beiging",

– пояснює r/AskHistorians.

У 1949 році, після утворення КНР, назву Бейцзін офіційно закріпили як державну назву столиці.

Мовна реформа у 1950-х роках встановив офіційну романізовану правописну систему для використання в транскрипції китайських слів іншими мовами. У новій (і нинішній) системі старі CHI та KI були замінені на JI, а Běijīng писався як "Beijing", а не як "Peking".

"Пекіном" місто вперше назвали французькі місіонери у XVII століття. Згодом відбулися певні мовні зміни – в північних китайських діалектах тоді ще не стався зсув приголосних, за якого практично всі звуки [kʲ] трансформувалися в [tɕ]. Південні діалекти цього зсуву не зазнали, а кантонською назва столиці Китаю досі вимовляється як "Бакгін".

У міжнародному просторі існує дві назви, які загальноприйняті:

Бейцзін (Beijing) – сучасна міжнародна транслітерація з китайської мови за системою піньїнь (拼音), прийнята ООН у 1979 році.

сучасна міжнародна транслітерація з китайської мови за системою (拼音), прийнята ООН у 1979 році. Пекін – традиційна українська (а також європейська) форма, що походить від французької Pékin і англійської Peking. Ця назва утвердилася в українській мові ще у XIX столітті і є чинною, закріпленою у правописі.

Бейцзін – допустима форма для наукових, міжнародних або офіційних документів, де важлива точна передача звучання китайською.

Отже, в українській мові нормативною залишається назва "Пекін", а "Бейцзін" – це варіант, який використовують у контексті міжнародної транскрипції.

Як раніше ще називалося місто Пекін?

В ході історичних подій, місто від заснування до сьогодення мало кілька назв, які знають історики та уродженці Пекіну.

Цзі (Ji) – найдавніша назва міста, столиця царства Янь (473 – 221 роки до нашої ери). Чи ще можна зустріти – Яньцзін — "столиця держави Янь". Це ім'я збереглося в назві місцевої марки пива – Yanjing Beer) та в назві Яньцзінського університету, що уже увійшов до складу Пекінського університету.

Найцін – 938 року династія Ляо заснувала другу столицю своєї держави на місці нинішнього Пекіна.

Чжунду (Zhongdu) – "Серединна столиця" за часів династії Цзінь (1153 року).

Даду (Dadu) – "Велика столиця" монгольської імперії Юань з 1267 року (у тюркській традиції – Ханбалик , "оселя хана"), яку відвідував Марко Поло.

Пекін/Бейцзін (Beijing): "Північна столиця", офіційна назва з часів династії Мін (з 1403 року), яка стала стандартом після затвердження піньіню у 1958 році. У той час місто відоме і під назвою – Цзінші (столиця).

Бейпін (Beiping): Назва використовувалася у періоди, коли місто не було столицею (наприклад, перед 1403 роком та у 1928–1949 роках). З 1928 року столиця Китайської Республіки офіційно перенесена в Нанкін, а Пекін перейменований на Бейпін (Běipíng – Північний спокій), що мало підкреслити нелегітимність військового уряду в Пекіні. Цікаво! Сама назва країни теж має кілька транслітерацій. У світі, зокрема Європі, відоме написання China, яке різними мовами читається як – Чайна / Хіна / Шін / Чіна / Кіна та Китай. Японською – Chūgoku (Тюгоку). А самоназва Китаю – Чжунґо (Zhōngguó).

Отже, "Пекін" і "Бейцзін" – це одне й те саме місто, але різні способи передавання його назви. Українська традиція зберігає форму Пекін, а міжнародна дипломатична мова – Beijing. Обидві правильні, але вживання залежить від контексту.

