Чвертьфінальний двобій відбувся у межах турніру категорії WTA 1000, зазначає офіційний сайт WTA. Після перемоги наша чемпіонка видала одну цікаві фразу – Йосип босий", зазначає 24 Канал.
Що відомо про перемогу Світоліної?
З Рибакіною до цього Світоліна зустрічалась сім разів. Однак очні протистояння були не на користь нашої тенісистки.
Ця перемога подарувала їй шостий вихід до півфіналу з початку сезону. Також Світоліна зуміла вирівняти рахунок в очних протистояннях – 4:4.
Тепер у півфіналі турніру перша ракетка України зіграє з Ігою Швьонтек з Польщі.
Якою фразою Світоліна описала перемогу?
Після цієї перемоги Еліна Світоліна написала допис у тредсі. Виклала своє переможне фото та написала: "Йосип босий. Дякую. Ще один півфінал. Цього разу тут, у Римі".
Еліна Світоліна про свою перемогу у Римі / фото зі сторінки тенісистки у тредсі
Українці привітали нашу спортсменку з перемогою. При цьому відразу зацікавились фразою "Йосип босий".
Навіть побажали таке: "Не взувайте того Йосипа, хай ще походить босий на півфіналі та фіналі!!! Це було мега!!!! Тримаємо далі кулачки і вболіваємо️".
24 Канал при цьому пояснює, що це за фраза і що вона означає.
Що означає "Йосип босий"?
Фраза "Йосип босий" є вигуком і передає здивування. Є ще варіанти "Йосип драний" або ж "Йосип на кобилі". Українці також пропонували ще один варіант – "Йосип за пеньком".
Саме цими словами можна висловлювати своє здивування і не вживати російську лайку натомість. Тим паче, що українська лайка є надзвичайно багатою та стилістично забарвленою.
До речі, таку фразу використовував Monobank, який "підсадив" українців на "лимонну лихоманку" у жовтні 2025 року. Тоді спроби зайти у застосунок, які не увінчалися успіхом, супроводжували такі фрази як "Йосип драний", "От халепа".
"Йосип драний" / скриншот
Чому варто використовувати українську лайку?
Рух "За мову" зазначав, що варто висловлювати свої емоції українською і не "тягнути" у своє мовлення російську лайку.
Барвисто й насичено висловлюють емоції вирази "Йосип босий", "мати Василева", "срав пес, перділи гуси" та чимало інших, які зовсім нескладно знайти,
– кажуть на ресурсі.
Учителька української мови та літератури Анастасія Євдокимова нагадала, що в нашій мові є ще таке лихослів'я як "Йосип голий". Ця фраза цілком може замінити російський матюк, якщо ви раптом хотіли його вжити у певній ситуації.
24 Канал раніше також розповідав, які фрази з нашої автентичної лайки можна запозичити у своє мовлення на всі випадки життя. Це, зокрема, такі:
- Мати Василева!
- Йосип голий! тощо