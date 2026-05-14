Чвертьфінальний двобій відбувся у межах турніру категорії WTA 1000, зазначає офіційний сайт WTA. Після перемоги наша чемпіонка видала одну цікаві фразу – Йосип босий", зазначає 24 Канал.

Що відомо про перемогу Світоліної?

З Рибакіною до цього Світоліна зустрічалась сім разів. Однак очні протистояння були не на користь нашої тенісистки.

Ця перемога подарувала їй шостий вихід до півфіналу з початку сезону. Також Світоліна зуміла вирівняти рахунок в очних протистояннях – 4:4.

Тепер у півфіналі турніру перша ракетка України зіграє з Ігою Швьонтек з Польщі.

Якою фразою Світоліна описала перемогу?

Після цієї перемоги Еліна Світоліна написала допис у тредсі. Виклала своє переможне фото та написала: "Йосип босий. Дякую. Ще один півфінал. Цього разу тут, у Римі".



Еліна Світоліна про свою перемогу у Римі / фото зі сторінки тенісистки у тредсі

Українці привітали нашу спортсменку з перемогою. При цьому відразу зацікавились фразою "Йосип босий".

Навіть побажали таке: "Не взувайте того Йосипа, хай ще походить босий на півфіналі та фіналі!!! Це було мега!!!! Тримаємо далі кулачки і вболіваємо️".

24 Канал при цьому пояснює, що це за фраза і що вона означає.

Що означає "Йосип босий"?

Фраза "Йосип босий" є вигуком і передає здивування. Є ще варіанти "Йосип драний" або ж "Йосип на кобилі". Українці також пропонували ще один варіант – "Йосип за пеньком".

Саме цими словами можна висловлювати своє здивування і не вживати російську лайку натомість. Тим паче, що українська лайка є надзвичайно багатою та стилістично забарвленою.

До речі, таку фразу використовував Monobank, який "підсадив" українців на "лимонну лихоманку" у жовтні 2025 року. Тоді спроби зайти у застосунок, які не увінчалися успіхом, супроводжували такі фрази як "Йосип драний", "От халепа".



"Йосип драний" / скриншот

Чому варто використовувати українську лайку?

Рух "За мову" зазначав, що варто висловлювати свої емоції українською і не "тягнути" у своє мовлення російську лайку.

Барвисто й насичено висловлюють емоції вирази "Йосип босий", "мати Василева", "срав пес, перділи гуси" та чимало інших, які зовсім нескладно знайти,

– кажуть на ресурсі.

Учителька української мови та літератури Анастасія Євдокимова нагадала, що в нашій мові є ще таке лихослів'я як "Йосип голий". Ця фраза цілком може замінити російський матюк, якщо ви раптом хотіли його вжити у певній ситуації.

24 Канал раніше також розповідав, які фрази з нашої автентичної лайки можна запозичити у своє мовлення на всі випадки життя.