Натомість в українців є своя автентична лайка. Тож для висловлення надмірних емоцій краще вживати цікаві вислови з рідної мови, замінивши ними жахливі російські словечка.

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Як красиво лаятись українською

Якщо вже, хай йому грець, є потреба трохи полихословити, учителька української мови та літератури Анастасія Євдокимова підказала, які у цьому разі можна вживати українські вислови.

  • Сто копанок чортів тобі в печінку.
  • А щоб твоєю мордою просо молотили.
  • А щоб ти щастя не знав.
  • А щоб тебе підняло і гепнуло.
  • Най тебе качка копне!
  • Мати Василева!
  • Йосип голий!
  • Ах ти ж когут общипаний!
  • Кнур ефіопський!
  • Бодай тебе чорти вхопили!
  • Ах ти свиняче рило!
  • Най би ті всі зуби випали крім одного, який би тобі болів усе життя.

Що цікаво: таку лексику можна знайти і в українському фольклорі, і навіть у творах українських письменників. Наприклад, в "Енеїді" Івана Котляревського та творі Івана Нечуя-Левицького "Баба Параска і баба Палажка".