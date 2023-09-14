Натомість в українців є своя автентична лайка. Тож для висловлення надмірних емоцій краще вживати цікаві вислови з рідної мови, замінивши ними жахливі російські словечка.
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Як красиво лаятись українською
Якщо вже, хай йому грець, є потреба трохи полихословити, учителька української мови та літератури Анастасія Євдокимова підказала, які у цьому разі можна вживати українські вислови.
- Сто копанок чортів тобі в печінку.
- А щоб твоєю мордою просо молотили.
- А щоб ти щастя не знав.
- А щоб тебе підняло і гепнуло.
- Най тебе качка копне!
- Мати Василева!
- Йосип голий!
- Ах ти ж когут общипаний!
- Кнур ефіопський!
- Бодай тебе чорти вхопили!
- Ах ти свиняче рило!
- Най би ті всі зуби випали крім одного, який би тобі болів усе життя.
Що цікаво: таку лексику можна знайти і в українському фольклорі, і навіть у творах українських письменників. Наприклад, в "Енеїді" Івана Котляревського та творі Івана Нечуя-Левицького "Баба Параска і баба Палажка".