Яке походження має ім'я Анна та звідки взялося ім'я Ганна, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавця Адама Діденко.

Правильно казати Анна чи Ганна?

До десятки найпопулярніших імен, впродовж останніх кількох років, належить ім'я Анна. Та й раніше це ім'я було не менш популярним. Тому з іменем Анна ви можете зустріти і дівчинку, і бабусю.

Ім’я Анна походить від давньоєврейського – Ханна і означає "благодать", "милість". А поширилося воно в слов'янському світі з поширенням християнства, через грецьку традицію. У Біблії Анна – мати Пресвятої Богородиці, бабуся Ісуса Христа.

В Україні ім’я стало популярним із часів християнізації Русі, коли князь Володимир узяв у шлюб Анну – візантійську принцесу.

В українській мові Існує два варіанти імені – Анна та Ганна і обидва з них – правильні. І звичайно що навіть таке коротке ім'я має пестливі варіанти:

Аня,

Анечка,

Анниця,

Анка,

Анця,

Анюта,

Анничка,

Аннуся.

А ще допустимі варіанти – Нюта, Нютонька, Нюточка, Нуся, Нусенька, Нусечка, Нусуня, Нуця, Нуценька, Нуцечка.

А от форма імені – Ганна, найближча до мови оригіналу – Ḥannāh. Написання через літеру "Г" притаманне не лише українській мові. Такий варіант присутній у польській і білоруській мовах – Ганна, також у чеській – Гана, але з однією буквою "н", як розповідає Олександр Авраменко.

А пестливі варіанти, хоч і схожі, але мають своє особливе звучання:

Ганнуся

Ганнуська

Ганнусенька

Ганнусечка

Ганнунька

Ганнунця

Ганночка

Ганнусьонька

Ганнусеченька

Ганнусюня

Ганюня

Ганюся

Ганюнька

Ганюсенька.

Форми обох імен, які закінчуются на -уська, -онька, -ечка додають теплоти: Г/Ааннуська, Г/Анюнька, Г/Аннусечка. Втім зауважте, що варіанти – Анюша, Нюша, Нюра, Анєчка, для української мови не притаманні – це калька з російської, як і в іменах Маша, Даша, Наташа, Любаша та інших.

І звичайно, що від варіанту написання імені в українських документах, залежить латинська транслітерація – Anna та Hanna.

А ще від цього імені походять інші, уже самостійні, імена – Анелі, Анеля, Аннелі, Аннет, Аннетта, Аніта, Анніка, Ануш (вірменська традиція).

Маючи стільки варіантів, до панянок з такими іменами можна звертатися щодня по-іншому. А ще День ангела Анни святкують двічі на рік – 9 грудня та 25 липня.