Какое происхождение имеет имя Анна и откуда взялось имя Анна, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Адама Диденко.
Смотрите также Не Коля и не Николай: как еще не стоит называть Николая
Правильно говорить Ганна или Анна?
В десятку самых популярных имен, в течение последних нескольких лет, принадлежит имя Анна. И раньше это имя было не менее популярным. Поэтому с именем Анна вы можете встретить и девочку, и бабушку.
Имя Анна происходит от древнееврейского – Ханна и означает "благодать", "милость". А распространилось оно в славянском мире с распространением христианства, через греческую традицию. В Библии Анна – мать Пресвятой Богородицы, бабушка Иисуса Христа.
В Украине имя стало популярным со времен христианизации Руси, когда князь Владимир взял в жены Анну – византийскую принцессу.
В украинском языке существует два варианта имени – Ганна и Анна и оба из них – правильные. И конечно что даже такое короткое имя имеет ласкательные варианты:
- Аня,
- Анечка,
- Анница,
- Анка,
- Анця,
- Анюта,
- Анничка,
- Аннуся.
А еще допустимы варианты – Нюта, Нютонька, Нюточка, Нуся, Нусенька, Нусечка, Нусуня, Нуця, Нуценька, Нуцечка.
А вот форма имени – Ганна, ближе всего к языку оригинала – Ḥannāh. Написание через букву "Г" присуще не только украинскому языку. Такой вариант присутствует в польском и белорусском языках – Анна, также в чешском – Гана, но с одной буквой "н", как рассказывает Александр Авраменко.
А ласкательные варианты, хоть и похожи, но имеют свое особое звучание:
- Ганнуся
- Ганнуська
- Ганнусенька
- Ганнусечка
- Ганнушка
- Ганнушка
- Ганночка
- Ганнусьонька
- Ганнусечка
- Ганнуся
- Ганюня
- Ганюня
- Ганюня
- Ганюсенька.
Как обращаться правильно: смотрите видео
Формы обоих имен, которые заканчиваются на -уська, -онька, -ечка добавляют теплоты: Г/Аннуська, Г/Анюнька, Г/Аннусечка. Впрочем заметьте, что варианты – Анюша, Нюша, Нюра, Анечка, для украинского языка не присущи – это калька с русского, как и в именах Маша, Даша, Наташа Наташа, Любаша и других.
И конечно, что от варианта написания имени в украинских документах, зависит латинская транслитерация – Anna и Hanna.
А еще от этого имени происходят другие, уже самостоятельные, имена – Анели, Анеля, Аннели, Аннет, Аннетта, Анита, Анника, Ануш (армянская традиция).
Имея столько вариантов, к барышням с такими именами можно обращаться каждый день по-другому. А еще День ангела Анны празднуют дважды в год – 9 декабря и 25 июля.