В то же время у украинцев есть своя аутентичная брань. Поэтому для выражения чрезмерных эмоций лучше употреблять интересные изречения с родного языка, заменив ими ужасные русские слова.
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Как красиво ругаться на украинском
Если уж, хай йому грець (укр.), есть необходимость немного полихословить, учительница украинского языка и литературы Анастасия Евдокимова подсказала, какие в этом случае можно употреблять украинские высказывания.
- Сто копанок чортів тобі в печінку.
- А щоб твоєю мордою просо молотили.
- А щоб ти щастя не знав.
- А щоб тебе підняло і гепнуло.
- Най тебе качка копне!
- Мати Василева!
- Йосип голий!
- Ах ти ж когут общипаний!
- Кнур ефіопський!
- Бодай тебе чорти вхопили!
- Ах ти свиняче рило!
- Най би ті всі зуби випали крім одного, який би тобі болів усе життя.
Что интересно: такую лексику можно найти и в украинском фольклоре и даже в произведениях украинских писателей. Например, в "Энеиде" Ивана Котляревского и произведении Ивана Нечуя-Левицкого "Баба Параска и баба Палажка".