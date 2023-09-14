В то же время у украинцев есть своя аутентичная брань. Поэтому для выражения чрезмерных эмоций лучше употреблять интересные изречения с родного языка, заменив ими ужасные русские слова.

Читайте Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования

Если уж, хай йому грець (укр.), есть необходимость немного полихословить, учительница украинского языка и литературы Анастасия Евдокимова подсказала, какие в этом случае можно употреблять украинские высказывания.

Сто копанок чортів тобі в печінку.

А щоб твоєю мордою просо молотили.

А щоб ти щастя не знав.

А щоб тебе підняло і гепнуло.

Най тебе качка копне!

Мати Василева!

Йосип голий!

Ах ти ж когут общипаний!

Кнур ефіопський!

Бодай тебе чорти вхопили!

Ах ти свиняче рило!

Най би ті всі зуби випали крім одного, який би тобі болів усе життя.

Что интересно: такую лексику можно найти и в украинском фольклоре и даже в произведениях украинских писателей. Например, в "Энеиде" Ивана Котляревского и произведении Ивана Нечуя-Левицкого "Баба Параска и баба Палажка".