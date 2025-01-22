Они будут разных форм. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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Что нужно знать о заданиях по математике
Содержание заданий НМТ по математике будет соответствовать программе ВНО по математике и охватывать все темы по алгебре и геометрии, которые изучали в школьном курсе, а именно:
- Числа и выражения;
- Уравнения, неравенства и их системы;
- Функции;
- Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;
- Планиметрия;
- Стереометрия.
Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);
- на установление соответствия ("логические пары") (3 задания);
- открытой формы с коротким ответом (4 задания).
Обратите внимание! Тест по математике не будет содержать заданий открытой формы с развернутым ответом.
Какие задания будут на НМТ по математике / УЦОКО
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Как будут оценивать задания
Задания по математике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.
Максимально можно набрать 32 балла.
Свой результат участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета также переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Во время работы над заданиями по математике участники / участницы тестирования смогут пользоваться справочными материалами, которые содержат формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".