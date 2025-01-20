Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий различных форм.
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Какие задания будут на НМТ по украинскому языку
Задания будут следующие:
- с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов (10 заданий);
- с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);
- на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий).
Задания по украинскому языку будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.
Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по украинскому языку) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Задания на НМТ по украинскому языку / УЦОКО
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Какие темы надо повторить
Выпускникам стоит повторить перед тестированием такие языковые темы:
- Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;
- Лексикология. Фразеология;
- Строение слова. Словообразование;
- Морфология;
- Синтаксис;
- Стилистика;
- Развитие речи.
Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Правда, разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.