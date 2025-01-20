Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий различных форм.

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Какие задания будут на НМТ по украинскому языку

Задания будут следующие:

с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов (10 заданий);

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий).

Задания по украинскому языку будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по украинскому языку) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.



Задания на НМТ по украинскому языку / УЦОКО

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Какие темы надо повторить

Выпускникам стоит повторить перед тестированием такие языковые темы:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Правда, разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.