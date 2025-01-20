Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм.

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Які завдання будуть на НМТ з української мови

Завданні будуть такі:

з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);

з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (15 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань).

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.



Завдання на НМТ з української мови / УЦОЯО

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Які теми треба повторити

Випускникам варто повторити перед тестування такі мовні теми :

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлений пропорційно. Щоправда, розділам "Стилістика" і "Розвиток мовлення" приділять дещо менше уваги з огляду на комп'ютерний формат тестування.