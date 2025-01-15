Про це інформує 24 Канал з посиланням на УЦОЯО. Зауважимо, що цьогоріч знання учасників тестування перевірятимуть з чотирьох предметів.

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Які характеристики тестів НМТ у 2025 році

У 2025 році три предмети будуть обов'язкові, а четвертий – на вибір вступника. Обов'язкові такі:

українська мова;

математика;

історія України.

На вибір такі:

українська література;

одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська);

біологія;

хімія;

фізика;

географія.

Предмет, тестування з якого вступник / вступниця бажає пройти на вибір, він / вона має вказати під час реєстрації для участі в НМТ.

Комп'ютерний формат проведення передбачає, що учасник / учасниця всі чотири предметних тести проходитиме в один день у два етапи: перший (120 хвилин) – виконання завдань з українсько мови та математики, другий (120 хвилин) – виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір,

– повідомили в УЦОЯО.

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів,

– зазначають у Центрі.

Зміст завдань з історії України охоплюватиме всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття. Докладніше про зміст та структуру тестів із кожного предмета НМТ й оцінювання можна прочитати у відповідному розділі.

Характеристики тестів НМТ-2025 з різних предметів у фото