Про це інформує 24 Канал з посиланням на УЦОЯО. Зауважимо, що цьогоріч знання учасників тестування перевірятимуть з чотирьох предметів.
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Які характеристики тестів НМТ у 2025 році
У 2025 році три предмети будуть обов'язкові, а четвертий – на вибір вступника. Обов'язкові такі:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
На вибір такі:
- українська література;
- одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська);
- біологія;
- хімія;
- фізика;
- географія.
Предмет, тестування з якого вступник / вступниця бажає пройти на вибір, він / вона має вказати під час реєстрації для участі в НМТ.
Комп'ютерний формат проведення передбачає, що учасник / учасниця всі чотири предметних тести проходитиме в один день у два етапи: перший (120 хвилин) – виконання завдань з українсько мови та математики, другий (120 хвилин) – виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір,
– повідомили в УЦОЯО.
Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.
Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів,
– зазначають у Центрі.
Зміст завдань з історії України охоплюватиме всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття. Докладніше про зміст та структуру тестів із кожного предмета НМТ й оцінювання можна прочитати у відповідному розділі.
Характеристики тестів НМТ-2025 з різних предметів у фото
- Раніше ми інформували, коли потрібно реєструватися для участі в НМТ 2025 року. Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.