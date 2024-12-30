Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Регистрация участников тестирования будет происходить в рамках двух периодов – основного и дополнительного.
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Когда будет регистрация на НМТ в 2025 году
Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.
До 8 апреля зарегистрированные смогут в персональных кабинетах внести изменения, то есть выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором намерены сдать тестирование.
Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.
В этот период смогут зарегистрироваться абитуриенты, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации. Также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им отказали в регистрации.
Изменения в регистрационные данные эти абитуриенты смогут внести до 19 мая.
Важно! НМТ будет происходить в течение мая-июля: основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
Возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ, участники основной сессии получат с 4 мая. Участники дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.
Из соображений безопасности информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования, не обнародуют в целом.