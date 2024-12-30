Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Регистрация участников тестирования будет происходить в рамках двух периодов – основного и дополнительного.

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Когда будет регистрация на НМТ в 2025 году

Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.

До 8 апреля зарегистрированные смогут в персональных кабинетах внести изменения, то есть выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором намерены сдать тестирование.

Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.

В этот период смогут зарегистрироваться абитуриенты, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации. Также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им отказали в регистрации.

Изменения в регистрационные данные эти абитуриенты смогут внести до 19 мая.

Важно! НМТ будет происходить в течение мая-июля: основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.

Возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ, участники основной сессии получат с 4 мая. Участники дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.

Из соображений безопасности информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования, не обнародуют в целом.