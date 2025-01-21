Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" назвал одну такую интересную фразу, относительно которой у вас могут возникнуть сомнения: употреблять ее или нет. Это фраза "козел отпущения", отмечает 24 Канал.

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Как на украинском будет "козел отпущения"

Авраменко предложил: сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами.

И спросил: "Как называют человека, на которого постоянно "сваливают" чужую вину, того, кто отвечает за других?".

"Козел відпущення" или "цап-відбувайло",

– ответил он.



Как по-украински будет "козел отпущения" / скриншот видео

И добавил, что "цап-відбувайло" все же звучит колоритнее.

При этом учитель растолковал, почему, так характеризуя человека, вспоминают козла отпущения да еще и отбувайла.

Это библейское выражение. Оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла,

– уточнил Авраменко.

И добавил, что в день отпущения грехов священник клал руки на голову козла и так возлагал на него грехи всего народа.