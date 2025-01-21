Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну таку цікаву фразу, щодо якої у вас можуть виникнути сумніви: вживати її чи ні. Це фраза "козел отпущения", зазначає 24 Канал.

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Як українською буде "козел отпущения"

Авраменко запропонував: сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.

І запитав: "Як називають людину, на яку постійно "звалюють" чужу провину, того, хто відповідає за інших?".

Козел відпущення або ж цап-відбувайло,

– відповів він.



Як українською буде "козел отпущения" / скриншот відео

І додав, що цап-відбувайло все ж звучить колоритніше.

При цьому вчитель розтлумачив, чому, так характеризуючи людину, згадують цапа та ще й відбувайла.

Це біблійний вислів. Він походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого козла,

– уточнив Авраменко.

І додав, що у день відпущення гріхів священник клав руки на голову козла і так покладав на нього гріхи всього народу.