Одним із таких висловів є "з легким паром". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як краще його замінити.

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Як українською сказати "с легким паром"

Мовознавець каже, що вислів "з легким паром" у російській мові вживають як побажання доброго здоров'я після лазні ванної, коли людина після водних процедур виходить ніби оновленою, відчуває полегкість.

Не раз чув, як кажуть українською "з легким паром" чи "з легкою парою",

– зауважив він.

І додав: до речі, у нашій мові "пара" – більш уживана як іменник жіночого року – вона.

Авраменко при цьому зауважив, що буквально перекладати фразеологізми не можна. А етикетні формули побажання – це стійкі сполуки слів, ті ж самі фразеологізми

Українські словники натомість пропонують такі відповідники:

"доброго здоров'я";

"приємного спочинку".

Вчитель також розповів, що слово "пара" "випаровується" і в інших українських фразеологізмах.

Наприклад, російському вислову "на всіх парах" відповідає український повним ходом або щодуху,

– повідомив Авраменко.

А фразі "задать пару" – всипати перцю або нагріти комусь чуба, резюмував він.