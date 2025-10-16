Його суть – у збиранні лимонів у мобільному застосунку банку та участь у розіграші цінних призів. Серед призів, зокрема, – мільйон гривень та BMW, зазначає 24 Канал.

У чому суть виклику?

Розіграш запустили у застосунку Monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Учасникам виклику пропонують знайти 10, 50 або 51 лимон. Той, хто збере 10 лимонів, має шанс отримати iPhone 17. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Той, хто збере аж 50 лимонів, – змагається за 1 000 000 гривень Якщо знайти 51 лимон – отримаєте BMW 3.

Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж.

Як виклик нагадав про цікаву українську лайку?

"Лимонна лихоманка", якою так захопилися українці, навіть спричинила технічні неполадки у мобільному застосунку. Аби вирушити "на пошук" лимонів, зайти у застосунок користувачам вдавалося далеко не з першого разу.

Однак, що цікаво, банк вирішив і тут покреативити і щоразу "перепрошував" цікавими фразами. Так, українці мали додатковий шанс згадати або ж вивчити смачні вислови української лайки.

Пропонуємо вам ознайомитись з цими колоритними висловами.

Смачна українська лайка для шукачів лимонів у Monobank: скриншоти

Співзасновник Monobank Олег Гороховський при цьому розповів, як триває "полювання на лимони" та чи вдалося комусь знайти загадковий 51-й лимон.