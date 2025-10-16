Можна при цьому отримати крутий приз – мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів, зазначає 24 Канал.

У чому суть розіграшу?

Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон.

Засновник банку заявив, що той, хто збере 10 лимонів – бере участь у розіграші 50 iPhone 17. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Той, хто збере аж 50 лимонів, – змагається за 1 000 000 гривень Якщо знайти 51 лимон – отримаєте BMW 3.

Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж. Всі кинулись шукати лимони і почали знаходити їх у найнеочікуваніших місцях.

Як правильно назвати лимон українською?

24 Канал при цьому допоможе не втратити голову у межах цієї "лихоманки" у мовних нюансах. Так, підкажемо, якщо ви раптом засумнівалися, як писати правильно: лимон чи лемон.

Правильно – лИмон. Так називаємо південне вічнозелене цитрусове дерево, яке дає їстівні плоди. Або плід цього дерева овальної форми.

Це англійською лимон – lemon.

До цього слова можна ще дібрати цікавий синонім – цитрина. До прикладу, у Львові вам можуть запропонувати гербату з цитриною – тобто чай з лимоном.