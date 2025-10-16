Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис засновника Олега Гороховського.

Що це за розіграш?

Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон – останній "міфічний" і невідомо, чи існує він насправді.

Гороховський розповів, що той, хто збере 10 лимонів – бере участь у розіграші 50 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Той, хто збере аж 50 лимонів – змагається за 1 000 000 гривень Якщо знайти 51 лимон – отримаєте BMW 3. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший і якщо знайти його – буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.

На пошуки у користувачів є 4 дні.

Де шукати лимони?

Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж. Всі кинулись шукати лимони і почали знаходити їх у найнеочікуваніших місцях.

На головному екрані телефона потрібно затисни іконку моно. Там викине кнопку забрати лимон,

– розповів у коментарі один із "шукачів".

У мережі також активно обговорюють, де можна знайти лимони. Зокрема, почали створювати цілі списки, "чек-листи", де заховані лимони.

Де шукати лимони: дивіться пост

Деякі пости із підказками більш повні, а деякі містять менше інформації. Однак це не применшує ажіотажу, який наробив Монобанк.

Користувачі діляться підказками: дивіться пост

Участь у розіграші вирішила взяти велика кількість людей. Дехто ділиться тим, скільки вже лимонів вдалося знайти. Цифри різняться – від кількох штук до майже 50.

Користувачі шукають лимони: дивіться фото

До слова, застосунок не витримав напливу користувачів і там відбувся технічний збій.

