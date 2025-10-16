Можно при этом получить крутой приз – миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов, отмечает 24 Канал.

В чем суть розыгрыша?

Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов. Всего в приложении можно найти 50 или 51 лимон.

Основатель банка заявил, что тот, кто соберет 10 лимонов – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. Для детских карточек дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.

Тот, кто соберет аж 50 лимонов, – борется за 1 000 000 гривен Если найти 51 лимон – получите BMW 3.

Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж. Все бросились искать лимоны и начали находить их в самых неожиданных местах.

Как правильно назвать лимон на украинском языке?

24 Канал при этом поможет не потерять голову в пределах этой "лихорадки" в языковых нюансах. Так, подскажем, если вы вдруг засомневались, как писать правильно: лимон или лемон.

Правильно – лИмон. Так называем южное вечнозеленое цитрусовое дерево, которое дает съедобные плоды. Или плод этого дерева овальной формы.

Это на английском лимон – lemon.

К этому слову можно еще подобрать интересный синоним – цитрина. К примеру, во Львове вам могут предложить гербату с цитриной – то есть чай с лимоном.