Четвертьфинальный поединок состоялся в рамках турнира категории WTA 1000, отмечает официальный сайт WTA. После победы наша чемпионка выдала одну интересную фразу – Йосип босой", отмечает 24 Канал.

Что известно о победе Свитолиной?

С Рыбакиной до этого Свитолина встречалась семь раз. Однако очные противостояния были не в пользу нашей теннисистки.

Эта победа подарила ей шестой выход в полуфинал с начала сезона. Также Свитолина сумела выровнять счет в очных противостояниях – 4:4.

Теперь в полуфинале турнира первая ракетка Украины сыграет с Игой Швьонтек из Польши.

Какой фразой Свитолина описала победу?

После этой победы Элина Свитолина написала сообщение в тредсе. Выложила свое победное фото и написала: "Иосиф босой. Спасибо. Еще один полуфинал. На этот раз здесь, в Риме".



Элина Свитолина о своей победе в Риме / фото со страницы теннисистки в тредсе

Украинцы поздравили нашу спортсменку с победой. При этом сразу заинтересовались фразой "Иосиф босой".

Даже пожелали такое: "Не обувайте того Иосифа, пусть еще походит босой на полуфинале и финале!!! Это было мега!!!! Держим дальше кулачки и болеем️".

24 Канал при этом объясняет, что это за фраза и что она означает.

Что означает "Иосиф босой"?

Фраза "Йосип босой" является восклицанием и передает удивление. Есть еще варианты "Йосип драный" или "Йосип на кобыле". Украинцы также предлагали еще один вариант – "Иосиф за пеньком".

Именно этими словами можно выражать свое удивление и не употреблять русское ругательство взамен. Тем более, что украинская брань является чрезвычайно богатой и стилистически окрашенной.

Кстати, такую фразу использовал Monobank, который "подсадил" украинцев на "лимонную лихорадку" в октябре 2025 года. Тогда попытки зайти в приложение, которые не увенчались успехом, сопровождали такие фразы как "Иосиф драний", "От халепа".



"Иосиф драный" / скриншот

Почему стоит использовать украинскую брань?

Движение "За язык" отмечало, что стоит выражать свои эмоции на украинском и не "тянуть" в свою речь ругательства.

Красочно и насыщенно выражают эмоции выражения "Йосип босий", "мати Василева", "срав пес, пердели гуси" и многие другие, которые совсем несложно найти,

– говорят на ресурсе.

Учительница украинского языка и литературы Анастасия Евдокимова напомнила, что в нашем языке есть еще такое сквернословие как "Иосиф голый". Эта фраза вполне может заменить русский мат, если вы вдруг хотели его употребить в определенной ситуации.

24 Канал ранее также рассказывал, какие фразы из нашей аутентичной ругани можно позаимствовать в свою речь на все случаи жизни. Это, в частности, такие: