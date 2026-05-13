1 марта этого года Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила "Украинское правописание" как Госстандарт. Об этом рассказывает издание "НУШ".
Что изменилось?
С марта "заработал" официальный текст правописания. Его и будут использовать в законодательстве, документах, официальных переводах, в образовательных и научных текстах. Эти изменения не влияют на устоявшиеся правила правописания для обычных граждан.
В текст правописания при этом внесли редакционные и технические правки. В частности, удалили отдельные примеры, связанные с Россией, проинформировала Комиссия на официальном сайте.
Какие основные изменения в 2026 году?
Поэтому рассказываем об основных уточнениях, которые зафиксировал Госстандарт 2026 года.
1. Написание слов с несклоняемым числительным "пол"
Стандарт 1993 года: такие слова мы писали вместе, через дефис или с апострофом: півгодини, пів-Києва, пів'яблука.
Стандарт 2026 года: теперь пишем отдельно, если говорится о половине чего-то: півгодини.
Вместе пишем только те слова, в которых "пів" – часть целостного понятия (полуостров).
2. Буква "и" в начале слова
Раньше "и" можно было увидеть только в начале восклицания ич!
Сейчас допускают вариантность в некоторых словах: ирій/вирій, ирод/Ірод. Также "и" можно писать и в начале некоторых имен собственных (Ич-оба).
3. Окончание -и в родительном падеже (III падеж)
Раньше мы употребляли только окончание -и: радості.
Сейчас можно употреблять вариантное окончание -и: радости.
Интересно! Существительные третьего склонения на -ть после согласного, а также слова кровь, любовь, осень, соль, Русь в родительном падеже единственного числа могут иметь вариантное окончание -и.
4. Внедрение феминитивов (названия женского рода)
Раньше мы использовали именно мужской род для большинства должностей и профессий: директор, філолог.
Сейчас можете официально употреблять и женский род: директорка, філологиня.
5. Употребление буквы "Ґ" в заимствованных именах собственных имен
Раньше мы в основном использовали букву Г: Гете, Гулливер.
Сейчас передавать звук [g] можно через Ґ: Гете, Гулливер.
6. Написание слов с иноязычными компонентами
Ранее многие слова писали через дефис: поп-музыка, экс-президент.
Зато сейчас – вместе: попмузика, експрезидент.
7. Написание сложных слов с компонентами мини-, макси-, миди-
Раньше часто использовали дефис: мини-маркет, макси-юбка.
Сейчас такие слова пишем вместе: минимаркет, макси-юбка.
8. Написание названий сайтов и соцсетей
Раньше правило было нечеткое. Названия часто писали в кавычках или на языке оригинала: "Фейсбук".
Сейчас пишем их без кавычек с маленькой буквы как общие названия (фейсбук). Или с большой без кавычек как собственные названия (Фейсбук).
9. Передача звука [j] в сочетании с гласными
Раньше были варианты с "е": проект, траектория.
Сейчас только через "є": проєкт, траєкторія.
10. Склонение слов на -ть в родительном падеже
Раньше было только окончание -і: смерті, совісті.
Сейчас можно употреблять вариантное окончание -и: "смерті й смерти, совісті й совісти".
11. Передача буквосочетания "au"
Раньше использовали только вариант с "ау": аудитория.
Сейчас можно употреблять "ау" и "ав": аудитория и авдитория.
12. Написание названий праздников и государственных должностей
Раньше часто употребляли необязательно большую букву: день независимости.
Сейчас так: День Независимости Украины, Президент Украины.
Так, эти правила больше не являются рекомендациями. Они прописаны в Госстандарте как обязательные.
Что известно об изменениях в новом правописании?
В Украине еще в 2024 году подтвердили действие и обязательность украинского правописания 2029 года.
Зато глава Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что эту редакцию не согласовали с ЗВО, поэтому там есть немало неточностей. Поэтому текст решили доработать.
Как писать слова по новому правописанию?
Также предлагаем запомнить, как писать отдельные слова в соответствии с ним правописания.
