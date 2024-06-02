Об этом сообщил директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко. По словам языковеда, в новом украинском правописании, который утвердили в 2019 году, есть десятки ошибок.

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Доработанный вариант нового правописания обнародуют до конца этого года

Профессор Гриценко отметил, что правописание надо сократить, забрать из него то, что касается самоочевидных вещей, которых не надо давать. По словам директора Института украинского языка, эта работа очень большая.

Согласно действующему законодательству, теперь этот вариант правописания, который мы доработаем, подадим комиссии по языковым стандартам. И тогда она принимает и пускает его в жизнь. Теперь не будут причастны ни Кабмин, ни Министерство образования и науки,

– объяснил Гриценко.

Он также отметил, что сейчас не надо создавать правописных комиссий. Однако институт идет путем другим – максимального согласования с ведущими учеными, которые исследуют эти вопросы.

Справочно! Кабинет Министров Украины 3 июня 2019 года рекомендовал применять нормы и правила нового правописания, и его текст был опубликован на официальном сайте Министерства образования и науки и Национальной академии наук. А уже 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил силу и обязательность применения украинского правописания, одобренного в 2019 году.

Правописание, обнародованное в 2019 году, содержит неточности

Директор Института украинского языка также отметил, что, к большому сожалению, история с украинским правописанием 2019 года – это "история проявления волюнтаризма в решении языковых вопросов". И теперь украинцы сталкиваются с последствиями этого волюнтаризма.

"Потому что вариант украинского правописания, принят и согласован с премьер-министром Гройсманом (Владимир Гройсман, глава Кабмина с 2016 по 2019 годы – 24 Канал), не был подготовлен сразу же качественно, до того состояния, когда его можно подавать как завершенный государственный документ", – объяснил Гриценко.

Профессор отметил, что, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант, правописание передали на утверждение. Поэтому там содержатся десятки грубых ошибок и неточностей.

А потом, когда уже приняли по украинским законам, его поставили на сайт Кабинета министров. Некоторые издатели начали публиковать и зарабатывать деньги на том. И то правописание пошло в люди недоработанное,

– подчеркнул Павел Гриценко.

Обратите внимание! 22 мая 2024 года закончились пять лет, отведенные на "плавный переход" к полному внедрению нового украинского правописания.