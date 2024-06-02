Про це повідомив директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко. За словами мовознавця, в новому українському правописі, який затвердили у 2019 році, є десятки помилок.

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Доопрацьований варіант нового правопису оприлюднять до кінця цього року

Професор Гриценко зазначив, що правопис треба скоротити, позабирати з нього те, що стосується самоочевидних речей, яких не треба давати. За словами директора Інституту української мови, ця робота дуже велика.

Згідно з чинним законодавством, тепер цей варіант правопису, який ми доопрацюємо, подамо комісії з мовних стандартів. І тоді вона ухвалює і пускає його в життя. Тепер не будуть причетні ані Кабмін, ані Міністерство освіти та науки,

– пояснив Гриценко.

Він також зауважив, що зараз не треба створювати правописних комісій. Однак інститут іде шляхом іншим – максимального узгодження з провідними вченими, які досліджують ці питання.

Довідково! Кабінет Міністрів України 3 червня 2019 року рекомендував застосовувати норми й правила нового правопису, і його текст було опубліковано на офіційному сайті Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. А вже 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого у 2019 році.

Правопис, оприлюднений у 2019 році, містить неточності

Директор Інституту української мови також наголосив, що, на превеликий жаль, історія з українським правописом 2019 року – це "історія прояву волюнтаризму в розв'язанні мовних питань". Тож тепер українці стикаються з наслідками цього волюнтаризму.

"Бо варіант українського правопису, ухвалений і погоджений із прем'єр-міністром Гройсманом (Володимир Гройсман, голова Кабміну з 2016 по 2019 роки – 24 Канал), не був підготовлений одразу ж якісно, до того стану, коли його можна подавати як завершений державний документ", – пояснив Гриценко.

Професор зазначив, що, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант, правопис передали на затвердження. Тому там містяться десятки грубих помилок та неточностей.

А потім, коли вже ухвалили за українськими законами, його поставили на сайт Кабінету міністрів. Деякі видавці почали публікувати і заробляти гроші на тому. І той правопис пішов у люди недопрацьований,

– наголосив Павло Гриценко.

Зверніть увагу! 22 травня 2024 року закінчилися п'ять років, відведені на "плавний перехід" до повного впровадження нового українського правопису.