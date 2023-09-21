Тепер "маленька" росія у правописі – це не лише вияв презирства до сусідньої країни-терористки, але й норма в українській мові. Таке рішення ухвалила Національна комісія зі стандартів державної мови.

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Велика за розміром, але маленька – за суттю

У комісії погодилися не вважати написання "росії" з маленької за відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру. Там зазначили, що дійшли до такого висновку, зважаючи на кілька факторів:

героїчна боротьба українського народу;

звернення у соцмережах віцепрем'єрки Ірини Верещук;

згода від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Тепер нарешті правопис відображатиме сутність країни "за поребриком". Помилкою не буде вважатися написання з малої літери назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф".

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