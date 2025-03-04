Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника директора УЦОЯО Валерія Бойка під час вебінару. Про що треба пам'ятати, читайте далі.

Дивіться також Чи треба складати НМТ у 2025 році, якщо не плануєш вступати у виш

За яким правописом укладають завдання НМТ

Бойко розповів, що у тестах предметів, з якими учасники працюватимуть під час НМТ 2025 року, вони побачать, що фахівці Українського центру оцінювання якості освіти вже використали ті норми, які є чинними для українського правопису.

Можливо, навіть у тих текстах з української мови та української літератури ви будете вживати вже ті слова і словосполучення, які досі ріжуть нам вухо, коли ми їх чуємо. Можливо, побачите "священник" з двома літерами "н", прочитаєте "етер", "авдиторія", "Гемінгвей",

– уточнив він.

Але, за словами заступника директора УЦОЯО, усі ті завдання, які стосуються перевірки розділів програми ЗНО з української мови, наприклад, таких як "Фонетика", "Будова слова. Словотвір", "Лексика" будуються виключно на тих нормах правопису, які не зазнали змін.

Тому в тестах ви будете бачити текстові норми, які вже відповідають новому правопису завдання, які скеровані на перевірку незмінених новим правописом норм української мови,

– резюмував він.

Нагадаємо, що 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.