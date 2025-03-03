Тож НМТ повинні скласти ті випускники, які мають намір стати студентом ЗВО в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару.
Дивіться також Який важливий документ повинні отримати майбутні учасники НМТ
Чи всі випускники повинні складати НМТ у 2025 році
Вакуленко повідомила, що цьогоріч, як і у попередні роки, Державної підсумкової атестації для здобувачів повної загальної середньої освіти не буде.
Якщо ви лише плануєте здобути повну загальну середню освіту, тобто свідоцтво про повну загальну середню освіту, і не плануєте вступу до закладів вищої освіти України, то проблеми національного мультипредметного тесту, підготовлення до цього іспитування вас можуть не цікавити. Адже Державної підсумкової атестації немає,
– акцентувала вона.
Цікаво! Для вступу до коледжів України не потрібно подавати результати національного мультитесту.
Очільниця УЦОЯО нагадала, що національний мультипредметний тест – це основне випробування на перший курс.
Хто може не складати НМТ у 2025 році / скриншот відео
Дивіться також Не зволікайте з реєстрацією: у яких країнах можна буде скласти НМТ у 2025 році
Що відомо про НМТ у 2025 році
- Національний мультитест цьогоріч триватиме з 14 травня до 25 липня.
- Відбуватиметься у межах основної та додаткової сесій.
- Основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Тестування запланували на один день.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ відбуватиметься з 6 березня до 3 квітня включно. Додатковий – з 9 до 14 травня.
- Перевірка знань відбуватиметься з чотирьох предметів: три будуть обов'язковими і лише один можна буде обрати із запропоноваого списку.
- Зареєстровані учасники отримають запрошення, яке містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
- Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту.