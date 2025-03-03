Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для підтвердження цього факту треба завантажити довідку з місця навчання.

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Чому треба отримати довідку з місця навчання

У цій довідці має бути зазначено, що ці майбутні учасники тестування "завершують здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2025 року в (назва закладу освіти)".

Важливо! Довідка, у якій напишуть інші фрази, ніж зазначено у зразку (наприклад, "він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)") або не зазначать номер і дату її видання, не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2025 році і стане підставою для відмови в реєстрації, допоки випускник, який її завантажив, не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами. Про те, що якийсь із документів має недоліки, учасник дізнається з повідомлення у своєму персональному кабінеті. Тому варто періодично перевіряти стан свого е-кабінету.

Якщо учасник НМТ перебуває за кордоном, але продовжує дистанційно навчатися в українському закладі освіти і саме в ньому здобуде цьогоріч повну загальну середню освіту, то йому під час реєстрації не треба вибирати категорії "у закордонному закладі освіти".

Натомість з переліку такий учасник має обрати "у закладі освіти України" і завантажити довідку з місця навчання про здобуття освіти в українському закладі.

Під час реєстрації на НМТ вказують, що навчаються в закордонному закладі освіти, лише ті вступники, які саме в закордонному закладі освіти здобудуть цьогоріч повну загальну середню освіту.

Якщо учасник цьогоріч здобуде середню освіту за кордоном, а не в Україні, йому необхідно завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання, у якій буде зазначено, що ви "завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2025 року в (назва закордонного закладу освіти)".