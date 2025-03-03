Поэтому НМТ должны сдать те выпускники, которые намерены стать студентом ЗВО в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление директора УЦОКО Татьяны Вакуленко во время вебинара.

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Все ли выпускники должны сдавать НМТ в 2025 году

Вакуленко сообщила, что в этом году, как и в предыдущие годы, Государственной итоговой аттестации для соискателей полного общего среднего образования не будет.

Если вы только планируете получить полное общее среднее образование, то есть свидетельство о полном общем среднем образовании, и не планируете поступления в учреждения высшего образования Украины, то проблемы национального мультипредметного теста, подготовки к этому экзамену вас могут не интересовать. Ведь Государственной итоговой аттестации нет,

– акцентировала она.

Интересно! Для поступления в колледжи Украины не нужно подавать результаты национального мультитеста.

Руководительница УЦОКО напомнила, что национальный мультипредметный тест – это основное испытание на первый курс.



Кто может не сдавать НМТ в 2025 году / скриншот видео

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Что известно об НМТ в 2025 году