Так, у рекомендаціях зазначили, що 22 травня 2024 року минув п'ятирічний перехідний період для чинного Українського правопису. Тому тепер школи мають обов'язково дотримуватися його норм.

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Школи мають дотримуватися норм чинного правопису

Так, у 2024/25 навчальному році школярі дотримуватимуться норм чинного українського правопису в редакції 2019 року.

Після того, як минув п'ятирічний перехідний період, у роботі й викладанні педагоги та адміністрація мають використовувати норми нової редакції правопису.

Цікаво! 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.

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