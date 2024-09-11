Так, в рекомендациях отметили, что 22 мая 2024 года истек пятилетний переходный период для действующего Украинского правописания. Поэтому теперь школы должны обязательно придерживаться его норм.

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Школы должны придерживаться норм действующего правописания

Так, в 2024/25 учебном году школьники будут придерживаться норм действующего украинского правописания в редакции 2019 года.

После того, как прошел пятилетний переходный период, в работе и преподавании педагоги и администрация должны использовать нормы новой редакции правописания.

Интересно! 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил действие и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад. Действующая редакция согласована постановлением Кабинета министров Украины 22 мая 2019 года.

Правописание дорабатывают