Что такое "палісадник" и каким украинским аналогом его заменить, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Можно ли использовать слово "палісадник" в украинском языке?
Как часто вы слышите или используете слово "палисадник" и что именно вы так называете? И вообще – является ли оно правильным для украинского языка? Здесь стоит разобраться, ведь именно такие "мелкие" слова формируют чистоту и аутентичность нашей речи.
Словари фиксируют это слово в двух формах и двух значениях – "палісадник" и "палісад":
- Небольшой огороженный участок земли возле дома, засаженный цветами, сад перед домом.
- Легкий ажурный забор.
И Орфографический словарь украинского языка и СУМ-11 фиксируют обе формы. Однако следует знать, что слово заимствовано. "Палисад" происходит от французского palissade – "ограждение, забор", образованного от palissа – "частокол". И действительно так изначально называли оборонительную стену-частокол.
Постепенно оно приобрело значение – цветник возле дома. В классической литературе мы встретим слово "палісад":
- "За хатою тягнувся вузенький палісад із мальвами" (Иван Нечуй-Левицкий).
- "Настя звернула з широкої вулиці, пройшла ще кварталів зо три, потім одчинила хвірточку, що провадила в невеличкий палісадник перед невисоким домом". (Леся Украинка).
В украинский язык слово попало через посредничество русского. Но напомним, что суффикс -ник в слове "палисадник" – это русская модель словообразования, которая не свойственна украинской литературной норме.
Издавна в украинских селах палисад был своеобразной "визитной карточкой" хозяйки: там сажали мальвы, бархатцы, пионы.
Слово, в разговорной речи, немного ласкательно меняли – палисада, палисадок и палисадочок, но все они происходят от одного и того же корня.
Какими соответствиями можно заменить "палисадник"?
Конечно, что до заимствования и параллельно с ним существовали и другие названия которым пользовались украинцы. И во внимание возьмем оба значения.
Если говорим о невысокой ограде из тонких дощечек, то можно сказать:
- паркан
- баркан
- острокол
- опарка́ние
- острокол – для плотно подогнанных вбитых в землю кольев, свай.
- штакетник
- штахе́ты
- штахе́тник
- штахеття.
Это и палисадник, и штахетник / Магнифик
Когда же хотим сказать "палисадник" о маленьком саду или участке с кустами и цветами, то можно сказать:
- квітник,
- присадок.
Выбирайте слово на свой вкус, но помните о произношении – точно не "палисадник".