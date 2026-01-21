Як правильно українською назвати "форточку", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення тренерки з мовлення Віки Хмельницької.

Як перекладається слово "форточка"?

Цю частину вікна називають помилково росіянізмом – форточка. Однак, в українських словниках немає такого слова.

Слово "форточка" походить від німецького слова – Pförtchen, "дверцята", а також має паралелі в польських forta, fórtka – "ворота". Воно прижилося в російській мові, але не належить до нормативної української лексики.

Правильно українською мовою замість "форточка" слід уживати слово – "кватирка". Саме це слово фіксують українські словники та мовознавці. "Кватирка" теж має німецьке коріння – від Querteil – "перегородка, частина".

Quartíer ще може означати:

четверта частина;

фаза місяця;

міра рідини;

міський квартал;

військовий табір;

помешкання.

Що таке "кватирка"? Це шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. А ще так пестливо називають маленьку квартиру.

Віка Хмельницька та інші фахівці пояснюють, що "кватирка" є питомим словом, усталеним в українській традиції.

В мовленні існує і вираз – "закрий форточку", його можна вважати грубим чи образливим і означає – замовчи чи закрий рота.

У побуті важливо звертати увагу на такі "дрібні" слова, адже саме вони формують чистоту мовлення та нашу мовну ідентичність. Говоріть українською!