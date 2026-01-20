Как правильно на украинском назвать "форточку", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по речи Вики Хмельницкой.

Смотрите также Позанарік и еще 4 забытые украинские слова, которые обогатят ваш язык

Как переводится слово "форточка"?

Эту часть окна называют ошибочно россиянизмом – форточка. Однако, в украинских словарях нет такого слова.

Слово "форточка" происходит от немецкого слова – Pförtchen, "дверца", а также имеет параллели в польских forta, fórtka – "ворота". Оно прижилось в русском языке, но не принадлежит к нормативной украинской лексике.

Правильно на украинском языке вместо "форточка" следует употреблять слово – "кватирка". Именно это слово фиксируют украинские словари и языковеды. "Форточка" тоже имеет немецкие корни – от Querteil – "перегородка, часть".

Quartíer еще может означать:

четвёртая часть;

фаза луны;

мера жидкости;

городской квартал;

военный лагерь;

жилье.

Что такое "форточка"? Это оконное стекло в окне, вставленное в раму, которое можно открывать для проветривания помещения. А еще так ласково называют маленькую квартиру.

Вика Хмельницкая и другие специалисты объясняют, что "кватирка" является удельным словом, устоявшимся в украинской традиции.

Как сказать правильно: смотрите видео

В речи существует и выражение – "закрой форточку", его можно считать грубым или оскорбительным и означает – замолчи или закрой рот.

В быту важно обращать внимание на такие "мелкие" слова, ведь именно они формируют чистоту речи и нашу языковую идентичность. Говорите на украинском!