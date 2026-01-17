Подборку древних украинских слов и их значения, о которых рассказывает Рами Аль Шаер – музыкант, журналист и языковед, советует прочитать 24 Канал.

Знаете ли вы эти древние слова?

Украинский язык – это сокровищница, где рядом с известными словами живут те, что уже почти исчезли из употребления, но сохранились в словарях и литературе и сохраняют особый шарм, аутентичность. Многие языковеды и журналисты предлагают личные подборки слов и их объяснения, которые их особенно поразили, например словарик Алины Острожской: зазимки, никольство, здитинітися, зацикливаться, чвалаты или Юлии Котурбаш: серпанок, лелеять, цмулить, смеяться.

А мы предлагаем очередную подборку от Рами Аль Шаера, который очарован древними словами, которые мы уже забыли:

Позазанарік – год, предшествующий прошедшему году. "А позазанарік було таке, що й козаки не знали, де дітись від голоду". (Пантелеймон Кулиш "Чорна рада").

Крамар – продавец ты торговец. "Складають товари крамарі. Вечоріє..." (Остап Вишня)

Поранитися – проснуться или прийти куда-то рано. " – Тільки не поранься вийти: дослухай усе, а тоді вже й виходь". (Борис Гринченко).

Ланіти – это щеки. "На Мотриних ланітах заграли ямочки від усмішки" (Лина Костенко "Маруся Чурай")

Ластовиння – веснушки. "Дівчинка була руда, в ластовинні, з носом, що нагадував ґудзик". (Леонид Смлянский).

Такие слова – словно маленькие ключи к прошлому, они открывают двери в мир традиций, образов и поэтики. Они добавляют языку красок, делают его живым и многогранным.

Стоит время от времени возвращать эти слова в нашу речь – чтобы почувствовать глубину и красоту украинской души и языка.

Делайте и вы, как Рами Аль Шаер – читайте словари и узнавайте об их значении, а главное вводите и возвращайте в живой язык забытые слова. Говорите на украинском!