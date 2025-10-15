Подборку интересных украинских слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.

Слышали ли вы эти украинские слова?

Ряд забытых слов, которые можем встретить разве что в словарях и литературе, предлагает филолог Алина Острожская. Они кажутся странными, необычным, но – очень интересными.

Нікольство – нехватка свободного времени. Происходит от слова никогда – "мне никогда", которое мы знаем.

"Богдан і не згадав, як то сталося, що він уже козакує. І ніхто йому про це не згадав у такому нікольстві." (Іван Ле).

А ніколитися – это не иметь свободного времени.

"Йому завжди ніколилося. Він завжди не мав часу ні на кіно, ні на театр." (Павло Загребельний).).

Здитинітися, змалитися до дитини или дитиніти – это значит вести себя как ребенок, шалить. поэтому смело можно отказаться от калькированного выражения "впадать в детство".

Зацитькувати – это говорить цить-цить, чтобы добиться тишины или прекратить разговор.

Лука зацитькав на школярів – гамір стих." (Степан Васильченко).

Зазимки – это начало зимы, которое сопровождается первыми холодами, заморозками. Поэтому, "зазимок" можно понимать как – заморозок.

А интересными синонимами к слову заранее, о которых вы вероятно не слышали, являются заздалегодя и загодя.

Чвалати – медленно ступать, медленно двигаться.

Плуганитися – это тоже идти медленно.

Висновувати – делать вывод. И даже, как утверждает ресурс "Горох", создавать что-то в воображении – мечтать или планировать.

"Сни мені сняться досить рідко, з чого висновую, що я таки цільна і здорова натура". (Валерий Шевчук).

Зайвина – это избыток чего-либо в чем-либо или то, что остается. А его синонимами будут лишок и надлишок.

"Федь іде й наспівує від зайвини почуттів". (Юрий Яновский).

Внівець – дотла, дотла, совсем.

"Скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились внівець тим коханням палким і огнистим" (Максим Рильский).

Забытые слова: смотрите видео

Прекрасно, если какие-то слова уже есть в вашей ежедневной речи, и просто прекрасно – если вы узнали новые и возьмете их в свой лексический словарик.

В украинском языке немало слов, о которых мы подзабыли. И радует, что языковеды сегодня напоминают нам о них и предлагают вернуть в разговорную речь. Ранее 24 Канал писал о подборке слов от Юлии Котурбаш, которыми вы можете удивить своих друзей.

Возвращайте забытое, удивляйтесь и удивляйте языком, и – говорите на украинском!