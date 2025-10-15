Добірку цікавих українських слів пропонує 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Аліну Острозьку.

Чи чули ви ці українські слова?

Низку забутих слів, які можемо зустріти хіба у словниках та літературі, пропонує філологиня Аліна Острозька. Вони видаються чудернацькими, незвичним, але – дуже цікавими.

Нікольство – брак вільного часу. Походить від слова ніколи – "мені ніколи", яке ми знаємо.

"Богдан і не згадав, як то сталося, що він уже козакує. І ніхто йому про це не згадав у такому нікольстві." (Іван Ле).

А ніколитися – це не мати вільного часу.

"Йому завжди ніколилося. Він завжди не мав часу ні на кіно, ні на театр." (Павло Загребельний).

Здитинітися, змалитися до дитини чи дитиніти – це означає поводитися як дитина, пустувати. тому сміливо можна відмовитися від калькованого вислову "впадати в дитинство".

Зацитькувати – це казати цить-цить, щоб домогтися тиші чи припинити розмову.

"Лука зацитькав на школярів – гамір стих." (Степан Васильченко).

Зазимки – це початок зими, який супроводжується першими холодами, заморозками. Тому, "зазимок" можна розуміти як – заморозок.

А цікавими синонімами до слова заздалегідь, про які ви певно не чули, є заздалегодя та загодя.

Чвалати – повільно ступати, повільно рухатися.

Плуганитися – це теж іти повільно.

Висновувати – робити висновок. Та навіть, як стверджує ресурс "Горох", створювати щось в уяві – мріяти чи планувати.

"Сни мені сняться досить рідко, з чого висновую, що я таки цільна і здорова натура". (Валерій Шевчук).

Зайвина – це надмір чого-небудь у чому-небудь чи те, що залишається. А його синонімами будуть лишок та надлишок.

"Федь іде й наспівує від зайвини почуттів". (Юрій Яновський).

Внівець – дотла, вщент, зовсім.

"Скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились внівець тим коханням палким і огнистим" (Максим Рильський).

Чудово, якщо якісь слова уже є у вашому щоденному мовленні, і просто прекрасно – якщо ви дізналися нові і візьмете їх до свого лексичного словничка.

В українській мові чимало слів, про які ми призабули. І тішить, що мовознавці сьогодні нагадують нам про них та пропонують повернути у розмовну мову. Раніше 24 Канал писав про добірку слів від Юлії Котурбаш, якими ви можете здивувати своїх друзів.

Повертайте забуте, дивуйтеся і дивуйте мовою, і – говоріть українською!