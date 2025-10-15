Добірку цікавих українських слів пропонує 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Аліну Острозьку.

Чи чули ви ці українські слова?

Низку забутих слів, які можемо зустріти хіба у словниках та літературі, пропонує філологиня Аліна Острозька. Вони видаються чудернацькими, незвичним, але – дуже цікавими.

Нікольство – брак вільного часу. Походить від слова ніколи – "мені ніколи", яке ми знаємо.

  • "Богдан і не згадав, як то сталося, що він уже козакує. І ніхто йому про це не згадав у такому нікольстві." (Іван Ле).

А ніколитися – це не мати вільного часу.

  • "Йому завжди ніколилося. Він завжди не мав часу ні на кіно, ні на театр." (Павло Загребельний).

Здитинітися, змалитися до дитини чи дитинітице означає поводитися як дитина, пустувати. тому сміливо можна відмовитися від калькованого вислову "впадати в дитинство".

Зацитькувати – це казати цить-цить, щоб домогтися тиші чи припинити розмову.

  • "Лука зацитькав на школярів – гамір стих." (Степан Васильченко).

Зазимки – це початок зими, який супроводжується першими холодами, заморозками. Тому, "зазимок" можна розуміти як – заморозок.

А цікавими синонімами до слова заздалегідь, про які ви певно не чули, є заздалегодя та загодя.

Чвалати – повільно ступати, повільно рухатися.

Плуганитися – це теж іти повільно.

Висновувати – робити висновок. Та навіть, як стверджує ресурс "Горох", створювати щось в уяві – мріяти чи планувати.

  • "Сни мені сняться досить рідко, з чого висновую, що я таки цільна і здорова натура". (Валерій Шевчук).

Зайвина – це надмір чого-небудь у чому-небудь чи те, що залишається. А його синонімами будуть лишок та надлишок.

  • "Федь іде й наспівує від зайвини почуттів". (Юрій Яновський).

Внівець – дотла, вщент, зовсім.

  • "Скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились внівець тим коханням палким і огнистим" (Максим Рильський).

Забуті слова: дивіться відео

Чудово, якщо якісь слова уже є у вашому щоденному мовленні, і просто прекрасно – якщо ви дізналися нові і візьмете їх до свого лексичного словничка.

В українській мові чимало слів, про які ми призабули. І тішить, що мовознавці сьогодні нагадують нам про них та пропонують повернути у розмовну мову. Раніше 24 Канал писав про добірку слів від Юлії Котурбаш, якими ви можете здивувати своїх друзів.

Повертайте забуте, дивуйтеся і дивуйте мовою, і – говоріть українською!