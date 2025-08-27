Какие на какие наречия можно заменить рассказывает 24 Канал, ссылаясь на филолога Алину Острожскую.

Какие наречия стоит использовать?

Почти в каждом предложении мы используем наречия. Без них невозможно объяснить или уточнить ситуацию, а когда рассказ эмоциональный – то тем более.

Часто мы привыкаем к одним и тем же словам, даже используя их как слова-паразиты. Однако, в украинском языке очень много синонимов (их немало у слова "обман"), и к наречиям тоже, которыми можно обогатить и разнообразить свою речь.

Что такое наречие Это неизменная самостоятельная часть речи, которая указывает на признак действия, состояния или другого признака, отвечая на вопрос как?, где?, куда?, когда?, почему? и тому подобное. В предложении наречие чаще всего выступает обстоятельством, связываясь с глаголом (например, "идти быстро"), прилагательным (например, "очень интересный") или другим наречием.

Языковед Алина Острожская приводит семь интересных наречий, которые изменят ваш разговор. Попробуйте заменить привычные на новые.

Замените незабаром / скоро на небавом / незабавом – " Уже небавом у мене закінчиться відпустка".

на Замените тем більше на поготів – "На такі умови я поготів не погоджуся".

на – Замените щодалі / чимдалі на дедали – "Дедалі частіше ми чуємо діалектизми у соцмережах".

на Замените потім / після того на відтак (но не вместо " следовательно / потому" ) – ""Додому повернулася відтак, як зайшла у крамницю".

на (но не вместо " ) – Замените не знаю де, казна-/бозна- /хтозна-/чортзна-де на невідь-де – "Сьогоднішня мандрівка місто завела мене невідь-де".

на – Замените щойно/ тільки що на допіру – "Я допіру говорила з ним телефоном".

на – Замените точно на достоту – "Він не знав достоту, що його чекає на зустрічі".

Возможно какие-то слова вы и используете, а возможно – слышите впервые. Однако, точно стоит попробовать их использовать в разговоре. Почему бы и нет?!

Говорите красиво и разнообразно на украинском!