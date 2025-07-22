Эту досадную ситуацию – "обман" или когда вас "обманывали", можно назвать не только этим словом. Какими еще словами описать эту неприятность, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Интересные украинские слова, о которых вы могли не знать: обогатите ими свой словарик
Как образовалось слово "обманывать"?
Слово обманывать происходит от праславянского корня -ман, который означал "сводить с истины", "вводить в заблуждение". Слово "мана", можно услышать и сегодня в диалектизмах – "ввёл меня в наваждение".
Приставка об- добавляет значение "направленного действия", то есть обманывать – это действие, направленное на введение кого-то в заблуждение.
В древних текстах встречаются формы обмануть, обмануть, которые имели значение "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".
Какие существуют синонимы к слову "обман"?
Не только слово "обман" существует в украинском языке, чтобы обозначить это досадное действие. Вот вам перечень синонимов, которым его можно заменить и уточнить, каким образом это произошло, их приводит ресурс "Горох":
- Омана: общий термин для обозначения введения в заблуждение, несоответствия действительности.
- Ошуканство: преднамеренный обман, мошенничество.
- Ошука: диалектное слово, что означает обман
- Ошук: диалектное слово, что означает обман.
- Неправда: то, что не соответствует действительности, ложь.
- Брехня: то же, что неправда, но с большим оттенком умышленности.
- Фальш: неискренность, притворство, подделка.
- Обдурювання/Одурювання:: действия, направленные на то, чтобы ввести кого-то в заблуждение.
- Облуда: то же, что обман, но с оттенком лицемерия.
- Ілюзія: обманчивое представление о чем-то.
- Дурисвітство: то же, что мошенничество, но с большим оттенком легкомыслия.
- Одурення: нечестные, мошеннические поступки; обман.
- Одура: то же, но диалектическое
- Луда: диалектное слово, означающее обман, ложь.
- Хараман: диалектное слово, означающее обман, выдумку.
- Шахрайство: обман с целью получения выгоды.
Мошенничество, фальсификация, как подделка документов или денег, являются юридическими терминами, за которые несут наказание.
Конечно, народное творчество не могло обойти эту тему и зафиксировала их во фразеологизмах "Да он тебя обкрутил, как цыган солнце!" – то есть хитро обманул.