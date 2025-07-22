Эту досадную ситуацию – "обман" или когда вас "обманывали", можно назвать не только этим словом. Какими еще словами описать эту неприятность, рассказывает 24 Канал.

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Как образовалось слово "обманывать"?

Слово обманывать происходит от праславянского корня -ман, который означал "сводить с истины", "вводить в заблуждение". Слово "мана", можно услышать и сегодня в диалектизмах – "ввёл меня в наваждение".

Приставка об- добавляет значение "направленного действия", то есть обманывать – это действие, направленное на введение кого-то в заблуждение.

В древних текстах встречаются формы обмануть, обмануть, которые имели значение "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".

Слово "обмануть" используется и в отношении слов, и в отношении действий – это и о предательстве, и о введении в заблуждение, и о мошенничестве, и о нарушении обещания. И эта ситуация точно является противоположной "удаче".

Какие существуют синонимы к слову "обман"?

Не только слово "обман" существует в украинском языке, чтобы обозначить это досадное действие. Вот вам перечень синонимов, которым его можно заменить и уточнить, каким образом это произошло, их приводит ресурс "Горох":

  • Омана: общий термин для обозначения введения в заблуждение, несоответствия действительности.
  • Ошуканство: преднамеренный обман, мошенничество.
  • Ошука: диалектное слово, что означает обман
  • Ошук: диалектное слово, что означает обман.
  • Неправда: то, что не соответствует действительности, ложь.
  • Брехня: то же, что неправда, но с большим оттенком умышленности.
  • Фальш: неискренность, притворство, подделка.
  • Обдурювання/Одурювання:: действия, направленные на то, чтобы ввести кого-то в заблуждение.
  • Облуда: то же, что обман, но с оттенком лицемерия.
  • Ілюзія: обманчивое представление о чем-то.
  • Дурисвітство: то же, что мошенничество, но с большим оттенком легкомыслия.
  • Одурення: нечестные, мошеннические поступки; обман.
  • Одура: то же, но диалектическое
  • Луда: диалектное слово, означающее обман, ложь.
  • Хараман: диалектное слово, означающее обман, выдумку.
  • Шахрайство: обман с целью получения выгоды.

Мошенничество, фальсификация, как подделка документов или денег, являются юридическими терминами, за которые несут наказание.

Конечно, народное творчество не могло обойти эту тему и зафиксировала их во фразеологизмах "Да он тебя обкрутил, как цыган солнце!" – то есть хитро обманул.