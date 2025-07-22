Цю прикру ситуацію – "обман" чи коли вас "обманювали", можна назвати не лише цим словом. Якими ще словами описати цю прикрість, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Цікаві українські слова, про які ви могли не знати: збагатіть ними свій словничок
Як утворилося слово "обманювати"?
Слово обманювати походить від праслов’янського кореня -ман, що означав "зводити з істини", "вводити в оману". Слово "мана", можна почути і сьогодні в діалектизмах – "ввів мене у ману".
Префікс об- додає значення "спрямованої дії", тобто обманювати – це дія, спрямована на введення когось в оману.
У давніх текстах зустрічаються форми обманити, обманути, які мали значення "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".
Які існують синоніми до слова "обман"?
Не лише слово "обман" існує в українській мові, щоб позначити цю прикру дію. Ось вам перелік синонімів, яким його можна замінити та уточнити, у який спосіб це відбулося, їх наводить ресурс "Горох":
- Омана: загальний термін для позначення введення в оману, невідповідності дійсності.
- Ошуканство: навмисний обман, шахрайство.
- Ошука: діалектне слово, що означає обман
- Ошук: діалектне слово, що означає обман.
- Неправда: те, що не відповідає дійсності, брехня.
- Брехня: те саме, що неправда, але з більшим відтінком навмисності.
- Фальш: нещирість, удавання, підробка.
- Обдурювання/Одурювання: дії, спрямовані на те, щоб ввести когось в оману.
- Облуда: те саме, що обман, але з відтінком лицемірства.
- Ілюзія: оманливе уявлення про щось.
- Дурисвітство: те саме, що шахрайство, але з більшим відтінком легковажності.
- Одурення: нечесні, шахрайські вчинки; обман.
- Одура: те саме, але діалектичне
- Луда: діалектне слово, що означає оману, брехню.
- Хараман: діалектне слово, що означає обман, вигадку.
- Шахрайство: обман з метою отримання вигоди.
Шахрайство, фальшування, як підробка документів чи грошей, є юридичними термінами, за які несуть покарання.
Звісно, народна творчість не могла оминути цю тему і зафіксувала їх у фразеологізмах "Та він тебе обкрутив, як циган сонце!" – тобто хитро обманув.