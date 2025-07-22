Цю прикру ситуацію – "обман" чи коли вас "обманювали", можна назвати не лише цим словом. Якими ще словами описати цю прикрість, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Цікаві українські слова, про які ви могли не знати: збагатіть ними свій словничок

Як утворилося слово "обманювати"?

Слово обманювати походить від праслов’янського кореня -ман, що означав "зводити з істини", "вводити в оману". Слово "мана", можна почути і сьогодні в діалектизмах – "ввів мене у ману".

Префікс об- додає значення "спрямованої дії", тобто обманювати – це дія, спрямована на введення когось в оману.

У давніх текстах зустрічаються форми обманити, обманути, які мали значення "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".

"обманути" використовується і щодо слів, і щодо дій – це і про зраду, і про введення в оману, і про шахрайство, і про порушення обіцянки. І ця ситуація точно є Слововикористовується і щодо слів, і щодо дій – це і про зраду, і про введення в оману, і про шахрайство, і про порушення обіцянки. І ця ситуація точно є протилежною до "удачі".

Які існують синоніми до слова "обман"?

Не лише слово "обман" існує в українській мові, щоб позначити цю прикру дію. Ось вам перелік синонімів, яким його можна замінити та уточнити, у який спосіб це відбулося, їх наводить ресурс "Горох":