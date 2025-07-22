Цю прикру ситуацію – "обман" чи коли вас "обманювали", можна назвати не лише цим словом. Якими ще словами описати цю прикрість, розповідає 24 Канал.

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Як утворилося слово "обманювати"?

Слово обманювати походить від праслов’янського кореня -ман, що означав "зводити з істини", "вводити в оману". Слово "мана", можна почути і сьогодні в діалектизмах – "ввів мене у ману".

Префікс об- додає значення "спрямованої дії", тобто обманювати – це дія, спрямована на введення когось в оману.

У давніх текстах зустрічаються форми обманити, обманути, які мали значення "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".

Слово "обманути" використовується і щодо слів, і щодо дій – це і про зраду, і про введення в оману, і про шахрайство, і про порушення обіцянки. І ця ситуація точно є протилежною до "удачі".

Які існують синоніми до слова "обман"?

Не лише слово "обман" існує в українській мові, щоб позначити цю прикру дію. Ось вам перелік синонімів, яким його можна замінити та уточнити, у який спосіб це відбулося, їх наводить ресурс "Горох":

  • Омана: загальний термін для позначення введення в оману, невідповідності дійсності.
  • Ошуканство: навмисний обман, шахрайство.
  • Ошука: діалектне слово, що означає обман
  • Ошук: діалектне слово, що означає обман.
  • Неправда: те, що не відповідає дійсності, брехня.
  • Брехня: те саме, що неправда, але з більшим відтінком навмисності.
  • Фальш: нещирість, удавання, підробка.
  • Обдурювання/Одурювання: дії, спрямовані на те, щоб ввести когось в оману.
  • Облуда: те саме, що обман, але з відтінком лицемірства.
  • Ілюзія: оманливе уявлення про щось.
  • Дурисвітство: те саме, що шахрайство, але з більшим відтінком легковажності.
  • Одурення: нечесні, шахрайські вчинки; обман.
  • Одура: те саме, але діалектичне
  • Луда: діалектне слово, що означає оману, брехню.
  • Хараман: діалектне слово, що означає обман, вигадку.
  • Шахрайство: обман з метою отримання вигоди.

Шахрайство, фальшування, як підробка документів чи грошей, є юридичними термінами, за які несуть покарання.

Звісно, народна творчість не могла оминути цю тему і зафіксувала їх у фразеологізмах "Та він тебе обкрутив, як циган сонце!" – тобто хитро обманув.